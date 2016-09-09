Семье с 14 детьми дали квартиру

Акимат города Актобе предложил временное решение проблемы по обеспечению жильем многодетной семьи Новиковых.

Сегодня руководитель ГУ "Отдел занятости и социальных программ г. Актобе" Найля Буртибаева вручила ключи от служебной 3-ех комнатной квартиры Алие Новиковой и ее дочери Диане в микрорайоне "Нур Актобе" площадью 84,4 кв. метров.

Диана Новикова работает операционной сестрой в областной больнице. Поэтому, стало возможным через управление здравоохранения Актюбинской области выделить ей служебное жилье на период исполнения ею своих служебных обязанностей.

Жилье предоставляется с условием, что семья будет проживать в ней до получения Новиковой квартиры, согласно очередности как многодетная семья.

Также сообщается, что в актюбинском филиале АО "Жилстройсбербанк Казахстана" на имя Алии Новиковой открыт счёт и на него поступили первые 50 тысяч тенге от коллектива данного банка.

Напомним, Новиковы снимают землянку в Курашасае. Платят за нее 25 тысяч тенге. С родителями живут 11 детей, 6 из них школьники. Глава семейства работает сторожем. Несколько лет назад, когда старшим детям пришло время учиться дальше, получать специальность, Новиковы из Ворошиловки Кобдинского района переехали в Курашасай, поближе к городу. Недавно в семье появился 14 ребенок. Мальчика назвали Дамиром.