Семье с 14 детьми дали квартиру

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Семье с 14 детьми дали квартиру

Акимат города Актобе предложил временное решение проблемы по обеспечению жильем многодетной семьи Новиковых.

Сегодня руководитель ГУ "Отдел занятости и социальных программ г. Актобе" Найля Буртибаева вручила ключи от служебной 3-ех комнатной квартиры Алие Новиковой и ее дочери Диане в микрорайоне "Нур Актобе" площадью 84,4 кв. метров.

Диана Новикова работает операционной сестрой в областной больнице. Поэтому, стало возможным через управление здравоохранения Актюбинской области выделить ей служебное жилье на период исполнения ею своих служебных обязанностей.

Жилье предоставляется с условием, что семья будет проживать в ней до получения Новиковой квартиры, согласно очередности как многодетная семья.

Также сообщается, что в актюбинском филиале АО "Жилстройсбербанк Казахстана" на имя Алии Новиковой открыт счёт и на него поступили первые 50 тысяч тенге от коллектива данного банка.

Напомним, Новиковы снимают землянку в Курашасае. Платят за нее 25 тысяч тенге. С родителями живут 11 детей, 6 из них школьники. Глава семейства работает сторожем. Несколько лет назад, когда старшим детям пришло время учиться дальше, получать специальность, Новиковы из Ворошиловки Кобдинского района переехали в Курашасай, поближе к городу. Недавно в семье появился 14 ребенок. Мальчика назвали Дамиром.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя Vendetta
Vendetta
Обратите внимание на кухню: линолеум уложен на не очищенный/не выровненный пол, в остальных комнатах вымыты полы - видимо готовились к журналистам. P.S. Штампуйте по 15-20 детей и гос/во обязательно Вам поможет.
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09.09.2016, 20:53
фото пользователя Vendetta
Vendetta
у меня вопрос: в мкр Сити Актобе дома строятся по линии ЖССБ, т.е. на средства вкладчиков и заселятся туда должны исключительно вкладчики банка. НО почему туда селят разношерстных бюджетников? Которые тупо собрали справки не открывая депозит и не собирая несколько лет деньги. Почему акимат для таких бюджетников за свой счет не строит дома т.е. отдельно от ЖССБ? Какая-то мутная схема ...
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09.09.2016, 20:58
фото пользователя ферзя
ферзя
Я ранее где то читал что строятся и бюджетные дома по ведомствам, а так же арендное жилье по гос заказу. Возможно это одно из того. В любом случае вкладчикам уже давно раздали ордера. Видно же что квартиру не сегодня построили. И видимо не у кого не чего не отобрали раз нет на то жалоб. 
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09.09.2016, 21:13
фото пользователя ферзя
ферзя
Я рад за Алию, ее мужа и всех их детей. Поздравляю!!! А так же рад за наш город и ее власти. - правильное решение. Надеюсь на том не остановятся и помогут матери-героине и ее семье, создать более уютный семейный очаг. А пока более чем МОЛОДЦЫ!!! БРАВО
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