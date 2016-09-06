В самой большой семье Актобе родился 14-й ребёнок. Как они живут?

На фото: Курашасай. В этой землянке и живут Новиковы – папа, мама и их 11 детей. Трое старших имеют свои семьи, живут отдельно. Фотографироваться Алия и Константин с детьми отказались наотрез. «Читали, что про нас в Интернете люди пишут», – с некой обидой говорят они. В кадр попала 2-летняя Райхан, она 13-й ребенок Новиковых. || Фото автора

26 августа в семье Новиковых родился 14-й ребёнок! Весит богатырь 4200 граммов, рост 58 см. «Все дети Новиковых здоровые», – радуются врачи, для которых такие новорождённые стали редкостью. Многодетная семья в Курашасае снимает землянку. «Д» узнал, как они живут в 3 комнатках на зарплату папы-сторожа и старшей сестры-медсестры.

Домик, который снимают Новиковы на окраине Курашасая, маленький, но тут безупречная чистота. На печи только что испеченный хлеб, в углу сложены яркие корпешки, у дастархана 5-литровый казан, полный еды. В нем готовят 3 раза в день. Маленький Дамир сопит в коляске. В доме тишина, хотя детей полно. В семье все приучены к порядку, воспитывать младших помогают старшие дети.

– Хлеб сегодня Даут испек, – говорит Алия. – Ему 19. Работал, сейчас дома. Муж Костя приехал с вахты, тоже помогает. Старшие дети стирают, убирают. У нас не делят работу на мужскую и женскую. И мы с мужем так.

Большая семья Новиковых переехала в Курашасай из Ворошиловки Кобдинского района. Глава семейства работал там водителем и трактористом. Алия после школы выучилась на бухгалтера, но вышла замуж и с тех пор «работает» мамой. Супруги выросли в одном поселке. Алия вышла замуж за Костю в 16 лет. Муж как раз вернулся из армии, ему был 21 год. И пошли у них дети.

– Старшие уже взрослые, с нами живут 11 детей, – улыбается Константин. – Марианне 24. Она замужем, живет в Актобе. Диане 23, она медсестра, живет с нами, Денису 21, он женат, живет отдельно. Потом идет Татьяна, ей 18. Она замужем, живет в Украинке. Дауту 19. Дальше у нас 6 школьников. Еламан в 9 классе, мечтает стать автослесарем, Айдана в 8-м классе. Она отличница, думает стать фармацевтом, Авигея в 6 классе, тоже хорошо учится. Потом идут мальчики Андрей, Тимур, Женя, им 13, 10 и 6 лет. Женя ходит в нулевой класс. Все, кроме одного ребенка, учатся в казахской школе. Дома Костя, которому 4 года, 2-летняя Райхан и маленький Дамир.

– Как вы с ними справляетесь?

– Нам старшие дети хорошо помогают, – говорит Константин. – Я сам из многодетной семьи. Нас 8 братьев и сестер. Алия росла одна, ее родителей уже нет. Мои в поселке. Дети у них гостят часто. Диана возит, у нее своя машина.

–Но всех же надо накормить, одеть…

– Дети у нас обуты, одеты. Я в дорожной компании работаю сторожем. Помогают школа, шефы. А кормить? Хлеб мы печем сами, молоко покупаем в поселке, остальное на коммунальном рынке. В Ворошиловке у нас было хозяйство, огород. Здесь – нет. Нас самих-то на квартиру еле берут. Как узнают сколько детей, отказывают.

– Пособие на детей получаете?

– Если доход не превышает [доход каждого в многодетной семье измеряется размером продовольственной корзины. – А.А.] платят около 20 тыс. тенге. Два квартала мы и этих денег не видели. Доход превысил. Даже если он на 100 тенге больше, деньги не дают. Сейчас на Дамира единовременное пособие получу, это тоже доход, поэтому на пособия не рассчитываю. Но ничего, мы проживем. Я ни у кого ничего просить не хочу. Нам Бог дал этих детей. Вот лежит маленький, сопит, я его что, убить должна была? Нет, я не могу. Я знаю, как люди к этому относятся, поэтому, может, не будете о нас писать? Фотографии тоже не хочу, – говорит Алия.

– Ничего, пусть пишут, – не соглашается Константин.

Их мечта – иметь свое жилье. В Ворошиловке у Новиковых был старый дом, но его уже снесли. С 2010 года многодетная семья состоит в очереди на жилье в Актобе. В горакимате сообщили: Новиковым предложили участок на даче, но они отказались, нет денег на строительство. Сейчас в акимате думают, как по-другому помочь многодетной семье.

Найля Буртибаева,

руководитель горотдела занятости и соцпрограмм:

« Алия Новикова как обладатель «Алтын алка» ежемесячно получает госпособие 13 575 тенге и детские пособия. За июль, август, сентябрь Новиковым назначили 60 156 тенге. Госпособия за 1 и 2 кварталы им не полагались, т. к. среднедушевой доход семьи превышал размер продовольственной корзины (в 1-м квартале 11 176 тенге, во 2-м – 11 272 тенге, в 3-м – 11 822 тенге). К Наурызу Новиковы получили единовременно 24 179 тенге, была еще помощь 67 000 тенге, в связи с этим в 1-м и 2-м кварталах они пособие не получали. По решению гормаслихата получателям адресной помощи и госпособия на детей до 18 лет выдают на хлеб ежемесячно по 1 МРП – 2121 тенге».

Владимир Авраменко,

зам­главврача по родовспоможению областной больницы:

« Новиковы – уникальная семья. Лет 40 назад, когда я начинал работать, в Казахстане принимали и 15, и 16 роды, и это было нормально. Я сам из многодетной семьи, нас было 8. В советское время большие семьи поддерживало государство. Образование, жилье были бесплатные. Сейчас по 14-15 детей уже не рожают. Тем, кто рожает, я считаю, надо помогать. Это дело и государства, и общества. Населения в Казахстане немного. У Новиковых все дети здоровые. Потому что родители ведут здоровый образ жизни. Это тоже достижение на фоне того, что индекс здоровья населения у нас низкий. Я считаю, нам всем надо поддержать эту семью, помощь для них не будет лишней».