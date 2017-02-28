​В Актобе пенсионер получил срок за шутку о бомбе

69-летнего актюбинца осудили за ложное сообщение о бомбе, сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, 11 ноября аноним позвонил в Горсеть по ул. Тамдинская, 3 и сообщил, что на их территории заложена бомба.

На вызов незамедлительно выехали все экстренные службы. Шутника нашли сразу. Им оказался 69-летний Жаксылык Батанов, который сообщил о бомбе будучи в нетрезвом состоянии.

Гособвинитель просил суд назначить Батанову 3 года лишения свободы. Однако суд принял во внимание возраст, ранее не судимость, признание вины, раскаяние и смягчил наказание.

"Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 273 УК РК и ему назначено 2 года лишения свободы", - говорится в сообщении.

В связи с амнистией наказание сокращено на половину. В итоге Жаксылыку Батанову определен срок 10 месяцев 16 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Осужденный заплатит ущерб государству более 350 000 тенге.