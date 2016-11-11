Сообщение о бомбе в старой части Актобе оказалось ложным

Аноним позвонил в Горсеть по ул. Тамдинская, 3 и сообщил, что на их территории заложена бомба, передает "Диапазон". Работники Горсети сообщили об этом в полицию в 9 часов 36 минут.

"На место происшествия незамедлительно были направлены все силовые структуры и экстренные, специальные службы. Проверено место происшествия, подозрительных предметов обнаружено не было", - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.

В настоящее время устанавливается личность и местонахождение звонившего. И как показывает практика, во всех случаях такого вида преступления сообщившие были установлены и задержаны.

Всем гражданам, жителям и гостям города нужно помнить что, такие деяния влекут за собой уголовную ответственность, а материальный ущерб причиненный государству возмещается виновным.