Глава филиала "КазАвтоЖол" задержан за взятку

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Глава филиала "КазАвтоЖол" задержан за взятку

Проводится досудебное расследование.

Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области за получение взятки задержан руководитель областного филиала АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» Аскар Жанкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Незаконное вознаграждение в размере 4 млн тенге он получил за покровительство подрядной организации, осуществляющей реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения за счет средств Национального фонда в рамках госпрограммы «Нұрлы жол».

Жанкин водворен в ИВС УВД города Петропавловска.

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