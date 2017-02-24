Глава филиала "КазАвтоЖол" задержан за взятку

Проводится досудебное расследование.
Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области за получение взятки задержан руководитель областного филиала АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» Аскар Жанкин, сообщает пресс-служба ведомства.
Незаконное вознаграждение в размере 4 млн тенге он получил за покровительство подрядной организации, осуществляющей реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения за счет средств Национального фонда в рамках госпрограммы «Нұрлы жол».
Жанкин водворен в ИВС УВД города Петропавловска.
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