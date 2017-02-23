​Двухлетняя девочка умерла от отравления неизвестным молочным продуктом в Костанае

По словам девушки, двухлетняя дочь ее соседки на днях умерла. Ее мама купила в одном из супер-маркетов йогурт или творожок, после которого ребенку стало плохо.

«Все это было неделю назад. Ее на самолете увозили в Астану. А сегодня я узнала, что так же на самолете, но теперь уже привезли труп. И что интересно, мама не помнит, что она покупала. И чек выкинули. И второй маленький ребенок у нее на руках. А сейчас похоронами занимаются. За неделю и почки, и печень, и сердце - все остановилось.

Девчата, пожалуйста, не давайте своим детям непроверенные продукты. Господи, не дай боже!», - рассказала девушка.

В городской детской больнице подтвердили факт отравления ребенка, но, ссылаясь на закон о сохранности сведений о ребенке и его семье, от дальнейших комментариев отказались. Для этого должно быть разрешение лично родителей.