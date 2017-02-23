​Двухлетняя девочка умерла от отравления неизвестным молочным продуктом в Костанае

Автор:
​Двухлетняя девочка умерла от отравления неизвестным молочным продуктом в Костанае

В Костанае от отравления неизвестным йогуртом умерла двухлетняя девочка. Сообщение о ЧП активно распространяется через мессенджер Ватсап. Девушка, которая не представилась, сообщила о случившимся в семье ее близкой знакомой, передает «КН».

По словам девушки, двухлетняя дочь ее соседки на днях умерла. Ее мама купила в одном из супер-маркетов йогурт или творожок, после которого ребенку стало плохо.

«Все это было неделю назад. Ее на самолете увозили в Астану. А сегодня я узнала, что так же на самолете, но теперь уже привезли труп. И что интересно, мама не помнит, что она покупала. И чек выкинули. И второй маленький ребенок у нее на руках. А сейчас похоронами занимаются. За неделю и почки, и печень, и сердце - все остановилось.

Девчата, пожалуйста, не давайте своим детям непроверенные продукты. Господи, не дай боже!», - рассказала девушка.

В городской детской больнице подтвердили факт отравления ребенка, но, ссылаясь на закон о сохранности сведений о ребенке и его семье, от дальнейших комментариев отказались. Для этого должно быть разрешение лично родителей.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
22.02.2017, 09:36
  
Как блогер из Костаная выстрелил в глаз девочке: "Я шмальну, и меня не посадят" 3
19.02.2017, 11:38
  
В Костанае по подозрению в убийстве женщины арестованы ее бывший муж, зять и друг семьи
17.02.2017, 10:38
  
​40 психически нездоровых водителей выявила прокуратура в Костанае 1
09.02.2017, 09:49
  
В Костанайской области в жилом доме нашли гранату
07.02.2017, 12:15
  
Архимед Мухамбетов пожалел женщин, моющих в мороз заборы Костаная
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя ферзя
ферзя
Я думаю что реальные причины смерти выявит экспертиза.а вообще что угодно может произойти с егуртами в том числе, где все чаще применяются более химикаты чем натуральные продукты. Для детей с не сформировавшимся иммунитетом, только развивающимся кишечным трактом и желудочком, это может быть смертельно, хотя взрослый организм даже не поймет. даже молоко по началу детям дают разбавленное, пока организм его не воспримет. 
Ответить
23.02.2017, 10:46
Последние новости раздела
В Актобе начальника станции подозревают в торговле людьми 1
"Мама, не надо!": Четырехлетний мальчик из Уральска рассказал, как мама пыталась его убить
Чиновница из Павлодара заплатит более миллиона за полученные коньяк и конфеты
Он избил жену из-за измены - адвокат Бахытбека Есентаева
​В Уральске мать ранила ножом своего ребенка
​Чиновник министерства оборонной промышленности попался на взятке 2
Что сделают с обгоревшими купюрами, рассказали в Сбербанке
За квартирную кражу судят полицейского в Актобе
Экс-главу финпола Алматы приговорили к 14 годам лишения свободы 2
В ДВД Алматинской области прокомментировали фото обугленных купюр
Loading...