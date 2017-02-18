​Актюбинец, совершивший самоподжог, дважды пытался покончить с собой

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​Актюбинец, совершивший самоподжог, дважды пытался покончить с собой

Такие подробности рассказали "Диапазону" о 39-летнем жителе Эмбы те, кто его знал.

Напомним, 12 февраля мужчина облился бензином, поджег себя, войдя в здание отдела полиции. Как сообщили в пресс-службе ДВД, примерно в 2:45 в тамбур здания Эмбенского городского отдела полиции Мугалжарского района вошел неизвестный мужчина. Его одежда была объята пламенем.

"Дежурный наряд используя два огнетушителя потушил пламя и вызвал скорую. Но было уже поздно. Мужчина скончался на месте происшествия», - рассказали в ДВД области.

По словам местных жителей, Серик – коренной житель Эмбы. Он рано остался без отца. Разведен. Есть один ребенок. Постоянной работы у Серика не было. Работал разнорабочим на стройке, в магазине, нанимался к частникам. Мать давно продала дом, уехала жить в Актобе. Серик в Эмбе со второй супругой снимал жилье.

Хоронить Серика в Эмбу приехала мать. Новые хозяева ее дома разрешили вынести тело сына из его старого дома.

"Серик был человеком закрытым. Один раз вешался. Его сняли с петли. Это было 2-3 года назад. Осенью прошлого года на станции он пытался попасть под Тальго, но ему не дали работники железной дороги, - рассказал Болат, житель Эмбы. – У Серика был отчим, он тоже покончил жизнь самоубийством, попал под маневровый поезд".

ДВД по факту самоподжога назначил досудебное расследование. Официальная версия- мужчина совершил суицид в силу семейных обстоятельств. Незадолго до трагедии 2 февраля скончалась его супруга. О своих намерениях за 2 часа до самоубийства потерпевший сообщил своим близким родственникам

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Все комментарии (1):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Понятно теперь хоть что то.  Человек был одинок, если мать была так далеко. Родственникам он был так же не нужен, потому намерения известны а отговаривать и блокировать не стали. Конечно основная вина в судьбе у человека, сам человек, но порой не везет ему и на окружение. Он не держался за жизнь, и не просто не держался а попросту искал для нее исход. Причем хотел это сделать при людях. Подобные люди не могут без полиции, и приходится частенько общаться с ними, вернее приводят общаться.  Не иметь злобы на них он не мог.  
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18.02.2017, 11:00
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