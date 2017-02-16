Актюбинец совершил самоподжог перед зданием РОВД

39-летний житель города Эмба облился бензином, поджог себя и пытался войти в здание РОВД, сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.

Как сообщили в полиции, 12 февраля примерно в 2:45 в тамбур здания Эмбенского городского отдела полиции Мугалжарского района вошел неизвестный мужчина. Его одежда была объята пламенем.

"Дежурный наряд используя два огнетушителя потушил пламя и вызвал скорую. Но было уже поздно. Мужчина скончался на месте происшествия. По факту самоубийства начато досудебное расследование", - рассказали в ДВД области.

По результатам расследования выяснилось, что 39-ти летний мужчина совершил суицид в силу семейных обстоятельств. Незадолго до трагедии 2 февраля скончалась его супруга. О своих намерениях, за два часа до самоубийства, потерпевший сообщил своим близким родственникам.