Опубликованы кадры, снятые незадолго до смерти изнасилованной Вики из Актау

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Опубликованы кадры, снятые незадолго до смерти изнасилованной Вики из Актау

Телеканал КТК показал кадры, снятые незадолго до изнасилования 6-летней девочки из Актау.

В Астане скончалась шестилетняя Вика Минина из Актау. Трагедия случилась в конце августа. Девочку похитили у магазина, жестоко изнасиловали и пытались убить.

Вика пропала в Актау 20 августа. Ребенка нашли спустя несколько часов и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что в отношении девочки были совершены действия насильственного характера. По данному факту было возбуждено уголовное дело по трем статьям: похищение человека, изнасилование и покушение на убийство.

Позже, ребенка санавиацией доставили в Астану, в Научный центр матери и ребенка. Вика находилась в состоянии комы. Ее состояние оценивалось, как стабильно тяжелое. Ухудшение наступило в начале октября.

Полицейские задержали подозреваемого - 32-летнего жителя Актау. Причастность задержанного к преступлению подтвердили результаты молекулярно-генетической экспертизы. Сейчас подозреваемый арестован. Идет следствие.

Адвокат подозреваемого, которого предоставило ему государство, сообщал о том, что в деле есть много неясных моментов. Сам подозреваемый в настоящее время свою причастность к преступлению отрицает. Его арест был продлен еще на один месяц.

Трагедия с шестилетней Викой вызвала огромный общественный резонанс. Казахстанцы следили за состоянием здоровья малышки, оказывали возможную помощь и поддержку родным девочки. Также казахстанцы обратились к Президенту Казахстана с открытым письмом, в котором просили ужесточить наказание для педофилов.

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