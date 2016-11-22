Скончалась изнасилованная в Актау 6-летняя девочка

Вика умерла в центре матери и ребенка в Астане.

Шестилетняя Вика Минина из Актау скончалась 21 ноября, в центре матери и ребенка в Астане, пишет «Лада».

Информацию подтвердили в медицинском учреждении. Сердце и легкие девочки, три месяца находившиеся на аппаратном обеспечении, перестали реагировать.

- Смерть наступила в 17:20 сегодня, 21 ноября, на 87-е сутки госпитализации, - сообщили в национальном научном центре материнства и детства.

Напомним, шестилетняя девочка пропала 20 августа в районе магазина «Иваныч», расположенного в 1 микрорайоне в доме №29. Ребенка нашли спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК.

Полиция Актау 21 августа нашла свидетеля преступления, который опознал одного из посетителей магазина «Иваныч», попавшего в объектив камеры видеонаблюдения, как возможного подозреваемого.На одной из пригородных строек 23 августа полицейские задержали возможного подозреваемого. Однако позже его отпустили. Источник сообщил, что у мужчины есть алиби.

Спустя неделю ребенок был перевезен из областной детской больницы Актау в отделение детской анестезиологии и реанимации Национального научного центра материнства и детства в Астане.

В начале сентября начальник ДВД Мангистауской области, Кайрат Дальбеков во время брифинга, посвященного расследованию дела по факту похищения и изнасилования 6-летней девочки в Актау, сообщил, что подозреваемый задержан.

Кроме того, в одной из квартир 26 микрорайона Актау 16 ноября обнаружен мертвым брат подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки -37-летний Андрей А. Квартиру, в которой он проживал, вскрыли с помощью пожарных. В ней был обнаружен труп мужчины. Причина его гибели пока неизвестна.

На днях стало известно, что подозреваемому в преступлении продлили срок ареста еще на один месяц.