Полиция расследует смерть брата предполагаемого педофила из Актау

Соседи рассказали, что в последнее время мужчина злоупотреблял алкоголем.
По факту смерти брата подозреваемого в изнасиловании шестилетней Вики из Актау начато расследование. Как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, в крови скончавшегося мужчины было обнаружено 3,5 промилле алкоголя, что соответствует максимальному значению при тяжелом опьянении, передает портал "Лада".
"Открыть помещение попросила родственница. Полицейские проникли в квартиру с помощью спасателей, так как входная дверь и окна были заперты изнутри. Порядок в квартире не был нарушен, на кухонном столе обнаружены несколько бутылок из-под спиртного", - сообщили в пресс-службе.
Соседи рассказали, что в последнее время мужчина злоупотреблял алкоголем.
По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.
Об обнаружении тела 37-летнего брата предполагаемого педофила из Актау полицейские сообщили 18 ноября.
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