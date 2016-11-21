Арестовали руководителей АО "Байтерек DEVELOPMENT"

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Арестовали руководителей АО "Байтерек DEVELOPMENT"

Должностные лица получили взятку 288 млн. тенге.

В Астане районным судом санкционирован арест в отношении заместителя председателя Правления АО "Байтерек DEVELOPMENT" Джакупова, руководителя Департамента Дирекции государственного и частного партнерства Айтимбетова, бывшего и нынешнего управляющих директоров Анарбай и Сариев, руководства ТОО "Project City Group" Смагулова, Есмуханова, Жуманазар и Комарова, сообщает пресс-служба Нацбюро по противодействию коррупции.

На сегодняшний день, следствием установлено, что должностными лицами АО "Байтерек DEVELOPMENT" от строительных компаний, вовлеченных в коррупционную схему на системной основе было получено в качестве взяток 288 млн. тенге.

Напомним, на протяжении длительного времени действовала коррупционная схема по получению взяток в особо крупных размерах должностными лицами АО "Байтерек DEVELOPMENT" за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы "Нұрлы жол".

Досудебное расследование продолжается.

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