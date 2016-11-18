На взятке в 28 млн тенге поймали руководителей АО «Байтерек DEVELOPMENT»

За дачу и за получение взяток задержаны все участники незаконных сделок - Жакупов, Сариев и Айтимбетов.

Национальное бюро по противодействию коррупции начало вести досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек DEVELOPMENT» по фактам получения взяток, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что должностные лица АО «Байтерек DEVELOPMENT» Джакупов А. (заместитель председателя Правления), Айтимбетов Б. (руководитель Департамента Дирекции государственно-частного партнерства), и Сариев Г. (управляющий директор) наладили коррупционную схему систематического получения взяток в особо крупных размерах за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы «Нұрлы жол».

Каждому участнику преступной группы была отведена определенная роль. Так, Айтимбетов непосредственно получал денежные средства от представителей строительных компаний, которые в последующем передавал Джакупову и Сариеву. В свою очередь, последние подписывали договоры, акты выполненных работ и счета к оплате.

Преступная схема, в которую были вовлечены 13 предприятий, была распространена по объектам строительства на территории всей Республики, в городах Уральск, Кокшетау, Атырау, Актобе, Тараз, Талдыкорган. 17 ноября за получение очередной взятки в сумме 28 млн. тенге задержаны Джакупов, Сариев и Айтимбетов.

Денежные средства предназначались за покровительство ТОО «ProjectCityGroup» при заключении договора на строительство двух 9-этажных жилых домов в г. Павлодар стоимостью 3,4 млрд. тенге и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

Кроме того, за неоднократную дачу взяток должностным лицам АО «Байтерек DEVELOPMENT» задержаны руководители и учредители ТОО «ProjectCityGroup» - Есмуханов Б., Смагулов К., Жуманазар Е. и Комаров А.

По аналогичной преступной схеме получал взятки бывший управляющий директор Анарбай. В настоящее время в соответствии со ст. 128 УПК РК он также задержан.