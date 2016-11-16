В Астане на территории ЭКСПО обрушилась конструкция

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В Астане на территории ЭКСПО обрушилась конструкция

Фотографии и видео последствий распространяют в соцсетях.

В Астане на территории EXPO-2017 обрушилась конструкция, передает Zakon.kz. Фотографии и видео последствий распространяют в соцсетях.

"Декоративная мостовая конструкция между двумя павильонами сегодня обрушилась. Причину обрушения будут выяснять специалисты", - сказал директор департамента по связям с общественностью национальной компании "Астана ЭКСПО - 2017" Сергей Куянов Sputnik Казахстан по телефону.

По его словам, возведением конструкции занималась строительная компания BI Group. Куянов добавил, что в результате обрушения нет пострадавших или погибших.

Однако в пресс-службе Управления здравоохранения столицы, сообщили, что пострадал рабочий.

"Мужчина 26 лет, гражданин Казахстана получил производственную травму на одном из объектов ЭКСПО. Он был госпитализирован в 1 городскую больницу с травмой колена", - говорится в сообщении.

В "Астана ЭКСПО-2017" отрицают информацию о пострадавшем строителе.

"Скорая прибыла по поводу ЧС, когда они приехали там, на месте крушения, никого из пострадавших не было. Этот человек подошел к "скорой" и сказал, что он подвернул ногу в другом месте. И "скорая помощь" просто его увезла", - сказал Куянов.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Малинка
Малинка
Хорошо хоть после сдачи в эксплуатацию он не обрушился.Жертв было бы много.Металлоконструкция все таки.
С одной стороны строят,с другой рушиться все.
Конструкторы млин.
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16.11.2016, 17:11
фото пользователя Patrio5
Patrio5
сглазили экспо своим нытьем...
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16.11.2016, 18:44
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