68-летнего мужчину задержали за звонок о бомбе в Актобе

Полиция установила личность и задержала 68-летнего жителя Актобе, который анонимно сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на территории Горсети по улице Тамдинская, сообщает «Диапазон».
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по 273 статье УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Ущерб, нанесенный государству возмещается за счет «лжетеррориста».
Напомним, 11 ноября аноним позвонил в Горсеть по ул. Тамдинская, 3 и сообщил, что на их территории заложена бомба.
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