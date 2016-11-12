68-летнего мужчину задержали за звонок о бомбе в Актобе

Автор:
68-летнего мужчину задержали за звонок о бомбе в Актобе

Полиция установила личность и задержала 68-летнего жителя Актобе, который анонимно сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на территории Горсети по улице Тамдинская, сообщает «Диапазон».

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по 273 статье УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Ущерб, нанесенный государству возмещается за счет «лжетеррориста».

Напомним, 11 ноября аноним позвонил в Горсеть по ул. Тамдинская, 3 и сообщил, что на их территории заложена бомба.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
11.11.2016, 12:26
  
Сообщение о бомбе в старой части Актобе оказалось ложным
04.11.2016, 14:49
  
Аэропорт Алматы эвакуировали из-за сообщения о бомбе
10.10.2016, 09:20
  
У здания полиции в Турции взорвалась бомба: 18 погибших
06.09.2016, 23:41
  
В Западном Казахстане планировали напасть на полицию, делали взрывчатку и фальшивые деньги 10
06.09.2016, 10:31
  
Информация о бомбе в доме в Рудном не подтвердилась
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 8-летней девочки 4
В ВКО пропавшую 8-летнюю девочку нашли мертвой
Гендиректора "Актобе" Васильева взяли под домашний арест
Мужские разборки закончились смертью в Алматы 2
Полицейские РК изучают видео с избиением младенца женщиной 1
Родные 6-летней умирающей Вики из Актау готовы на опасный эксперимент
Жестоко избившая грудничка женщина разгневала Казнет 11
Сообщение о бомбе в старой части Актобе оказалось ложным
Гособвинение просит для участников группового изнасилования в Есике 11 лет
Изнасилованной 6-летней Вике из Актау врачи подтвердили диагноз "смерть мозга"