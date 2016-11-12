68-летнего мужчину задержали за звонок о бомбе в Актобе

Полиция установила личность и задержала 68-летнего жителя Актобе, который анонимно сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на территории Горсети по улице Тамдинская, сообщает «Диапазон».

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по 273 статье УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Ущерб, нанесенный государству возмещается за счет «лжетеррориста».

Напомним, 11 ноября аноним позвонил в Горсеть по ул. Тамдинская, 3 и сообщил, что на их территории заложена бомба.