Мужские разборки закончились смертью в Алматы

Присутствующие на месте происшествия выдвинули две версии гибели человека.

В Жетысуском районе Алматы сегодня погиб человек, передает Zakon.kz.

Трагедия случилась около асфальтно-битумного завода, расположенного по ул.Бокейханова, 81В .

Как рассказали друзья погибшего мужчины, они приехали к заводу, чтобы поговорить с одним знакомым. Тот вышел на разговор с группой поддержки из 10 человек. Завязалась драка. И во время потасовки с территории завода выезжал цементовоз. Как утверждают друзья погибшего, кто-то из оппонентов толкнул его под тяжеловоз, и тот переехал его.

Однако очевидцы произошедшего рассказали, что несчастного забили до смерти - ему проломили голову битами и другими подручными средствами.

В свою очередь, водитель цементовоза утверждает, что он не переезжал погибшего. С его слов, машина на 12 тонн загружена цементом, плюс вес самой машины. Если бы она переехала человека, его попросту перерубило бы. Как говорит водитель, он проехал место драки и ничего не почувствовал, только потом вслед ему стали кричать, что он раздавил человека.

На месте случившегося работают сотрудники полиции. Показания всех свидетелей будут тщательно проверены.

На видео, снятом очевидцем драки, видно, как едет цементовоз, а драка еще продолжается, параллельно разворачивается и уезжает машина, на которой приехали участники разборки. То есть, существует видеозапись, на которой видно, что цементовоз никого не сбивал. Убийство хотели представить как наезд. К сожалению, сотрудник полиции не разрешил автору видео предоставить его журналистам.

Несколькими днями ранее в мкр.Нурлытау в Алматы погибла девушка, ожидавшая автобус на остановке - ее дважды переехал грузовик.