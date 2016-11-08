Страшная смерть в Алматы: Грузовик дважды переехал девушку

Автор:
Страшная смерть в Алматы: Грузовик дважды переехал девушку

В Бостандыкском районе Алматы грузовик задавил девушку, сообщает корреспондент программы "Территория происшествий" на телеканале СТВ.

По информации корреспондента, ДТП произошло возле офиса в микрорайоне "Нурлы тау", где работала погибшая.

Предположительно, она стояла у дороги в ожидании автобуса. Водитель грузовика ГАЗ начал сдавать назад, не заметил девушку и переехал ее. Затем грузовик начал движение вперед и снова наехал на девушку.

От полученных травм девушка 1986 года рождения скончалась на месте. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.11.2016, 10:59
  
В Киеве мужчина на спор перебегал дорогу с 6-летним сыном и погиб
02.11.2016, 12:45
  
Автобус на полном ходу сбил 12 человек ​в Таиланде
01.11.2016, 12:52
  
Автобус направлявшийся из Бишкека в Москву, опрокинулся в кювет в Актюбинской области
31.10.2016, 09:36
  
Кайрат Нуртас попал в ДТП и чудом выжил 1
29.10.2016, 10:35
  
В Алматы сотрудники автомойки разбили Лексус клиента 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (3):
Сортировать:
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Иманды болсын, жалко девушку, водитель попал.
Ответить
08.11.2016, 16:26
фото пользователя alexstar007
alexstar007
Читая новости через кривое зеркало газеты Диапазон, можно подумать, что мы живем в аду, где только и происходят жуткие убийства, изнасилования, воровство и прочие преступления... За всем этим можно увидеть уши, которые правят этим парадом абсурда, чтобы держать народ в страхе. Это черная пресса, служащая тьме. Лучше выйдите на улицу и посмотрите на мир своими глазами, он прекрасен, и он такой, каким вы его видите... Просыпайтесь...smile
Ответить
08.11.2016, 16:35
фото пользователя Северный
Северный
alexstar007 а девушка видать сама себя переехала, чтобы о ней написали? smile
Ответить
08.11.2016, 16:43
Последние новости раздела
Задержан гендиректор ФК "Актобе" Васильев 4
Погибшими во время пожара в здании у Almaty Towers оказались студенты
40 дорогих автомобилей и 10 домов конфисковали у Тулешова 3
Спасатели в Семее прекратили поиски полуторагодовалой девочки
Сына Тулешова освободили в зале суда
В Актюбинской области за незаконную охоту на сайгаков задержали егерей 5
Глава комитета ветконтроля МСХ РК купил новый автомобиль на взятки
За подстрекательство к терроризму сенатор предложил ввести смертную казнь 4
​Около 800 тысяч тенге в год будет тратиться на содержание Кулекбаева в тюрьме
​Суд приговорил Тохтара Тулешова к 21 году колонии