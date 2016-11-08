Страшная смерть в Алматы: Грузовик дважды переехал девушку

В Бостандыкском районе Алматы грузовик задавил девушку, сообщает корреспондент программы "Территория происшествий" на телеканале СТВ.
По информации корреспондента, ДТП произошло возле офиса в микрорайоне "Нурлы тау", где работала погибшая.
Предположительно, она стояла у дороги в ожидании автобуса. Водитель грузовика ГАЗ начал сдавать назад, не заметил девушку и переехал ее. Затем грузовик начал движение вперед и снова наехал на девушку.
От полученных травм девушка 1986 года рождения скончалась на месте. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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