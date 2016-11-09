ФК "Актобе" обратился к Генпрокурору с просьбой разобраться в деле Васильева

Фото из архива "Диапазона"

ФК "Актобе" на своем официальном сайте опубликовал официальное обращение к Генеральному прокурору РК и председателю Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции с просьбой разобраться с обвинениями в адрес директора клуба Дмитрия Васильева, сообщает спортивный портал Vesti.kz.

В официальном обращении говорится, что директор сэкономил для клуба миллионы из бюджета. 8 ноября Нацбюро по противодействию коррупции распространило сообщение о задержании гендиректора "Актобе" Васильева. По информации данного ведомства, выявлен факт незаконного премирования тренеров и футболистов ФК "Актобе" за выход в шестерку сильнейших команд до окончания первого этапа чемпионата Казахстана по футболу на общую сумму 69 миллионов тенге. Из указанной суммы 15 миллионов тенге получил сам Васильев.

В обращении клуба на имя Жакипа Асанова отмечается, что Васильев значительно сэкономил миллионы бюджетных денег. А если же премиальные выплачены незаконно, то таким же образом нужно привлекать к ответственности и "Актобе", и другие команды Премьер-лиги.

Спортивный портал Vesti.kz предлагает полный текст обращения.

"Генеральному прокурору Республики Казахстан Асанову Ж.К.

Председателю Агентства

Республики Казахстан по делам государственной службы

и противодействию коррупции

Кожамжарову К.П.

Обращение от тренерского состава и футболистов ФК "Актобе".

Мы, представители ФК "Актобе", считаем необходимым довести до Вашего сведения следующие факты, касающиеся деятельности генерального директора клуба Дмитрия Пантелеевича Васильева:

Всем известно, что футбольные клубы в Казахстане тратят миллионы бюджетных средств на агентские выплаты за переходы футболистов. Агенты традиционно выбивают большие суммы у руководителей клубов. Выстраиваются "схемы", позволяющие идеально отмывать бюджетные деньги. Нам очень импонировала принципиальная позиция Д.Васильева в данном вопросе, которая принесла большую пользу развитию футбола в Актобе и возможно неоднозначно была воспринята "отдельными заинтересованными лицами", которые привыкли решать за счет этого свои материальные интересы.

Напротив, от Д.Васильева мы видели искреннее стремление искоренить имеющиеся коррупционные схемы и сделать реальным решение многих накопившихся в футболе проблем. Приведем факты:

1. Не так давно в памяти актюбинских болельщиков покупки дорогостоящих легионеров и даже простых лимитчиков за миллионы тенге. Один переход футболиста в прошлом году, который поиграл полгода обошелся ФК "Актобе" в 500 000 долларов. В этом году ФК "Актобе" заплатил за трансферы ровно 0 тенге.

При этом на трансферах ФК "Актобе" сумел заработать. Никогда в истории красно-белых клуб не продавал футболистов, ни разу в истории клуб не зарабатывал на продаже футболистов. Д.Васильев продал Стаса Покатилова в ФК "Ростов" и Асхата Тагыбергена в ФК "Астана". В итоге в казну клуба поступило 69 866 000 тенге.

2. Еще в декабре для местных футболистов был организован учебно-тренировочный сбор в нашем городе, где впервые каждый местный молодой футболист смог показать себя, и получил шанс выступать в основной команде. При этом Д.Васильев собирал футболистов с актюбинскими корнями со всего Казахстана. (Пример: Багдат Каиров, Асланбек Какимов, Аблайхан Тотай). Благодаря чему 13 молодых местных футболистов поехали с основной командой на сборы;

3. Д.Васильев пригласил в команду специалистов высокого класса (Ю.Уткульбаева, О.Нечаева, К.Деменко), которые идеально вписались в стратегию развития молодой команды. Также ему удалось уговорить приехать известного и квалифицированного австрийского тренера по физической подготовке Вольфганга Шрибла;

4. Нельзя не отметить, что благодаря Д.Васильеву по сравнению с прошлым годом в три раза сократились затраты за проживание и питание в Турции на учебно - тренировочных сборах. Приведем конкретные факты, в том же отеле расположились футболисты одного известного казахстанского футбольного клуба, который за аналогичные услуги заплатил в два раза больше.

5. После принятых решений о вынужденном сокращении бюджета, ФК "Актобе" не мог дальше разбрасываться контрактами по 50 000 долларов или евро как было раньше. В настоящее время многие молодые игроки, пришедшие в основной соста, в не получают даже 1000 долларов. Что отрадно, в Актобе есть и местные игроки, которые в этом сезоне постоянно играют в основном составе. Что касается иностранцев, то приведем простой пример: суммарная зарплата нынешних легионеров основного состава Давлатова, Куасси, Бочарова, Ситдикова, Петролай, Сорокина и Цвейба в два раза меньше одной прошлогодней зарплаты бывшего игрока ФК "Актобе" Пиззелли;

6. Достоверно известно, что квалификация Д.Васильева позволила значительно сэкономить миллионы бюджетных денег. Удалось договориться с рядом игроков, расторгнуть договора с наилучшими для ФК "Актобе" условиями;

7. Воспитанники ФК "Актобе" перестали скитаться по городу в поисках мест для тренировок в зимнее время года. В этом году руководству ФК удалось договориться в ДС "Коныс";

Указанные факты неоднократно свидетельствовали о том что, управленческие качества Д.Васильева позволяли значительно экономить финансовые средства. Такого раньше не было. И мы, футболисты видели это своими глазами.

В этом письме мы приводим лишь десятую часть заслуг Д.Васильева направленного на развитие ФК "Актобе"

Уважаемый Жакып Кажманович!

Уважаемый Кайрат Пернешевич!

"Мы обеспокоены тем, что Д.Васильеву вменяется обвинение в незаконной выплате премиальных. В этой связи, убедительно просим объективно рассмотреть все обстоятельства способствовавшие этому. Указанные в деле суммы в сравнении с другими клубами казахстанской премьер-лиги являются минимальными. И если Вы считаете, что они выплачены нам незаконно, то можно привлекать к ответственности и нашу команду, и все остальные команды премьер-лиги, а не только Дмитрия Васильева! Это будет единственным справедливым решением", - отмечается в обращении.