40 дорогих автомобилей и 10 домов конфисковали у Тулешова

Также в доход государства у "пивного короля" конфискованы земельные участки, банковские счета, ювелирные изделия и изъятые в ходе обыска деньги.
Судья специализированного межрайонного Военного суда по уголовным делам Ербол Ахметжанов вынес приговор "пивному королю" Тохтару Тулешову, обвиняемому в подготовке госпереворота в РК. При оглашении приговора судья зачитал список конфискуемого движимого и недвижимого имущества Тохтара Тулешова, передает корреспондент Zakon.kz.
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При этом в список автомобилей, конфискуемых в доход государства, вошли почти 40 дорогих моделей.
"Автомашины марки Mitsubishi,
Кроме этого, суд конфисковал оборудование для изготовления ювелирных изделий - 22 объекта, денежные средства на карточных счетах, 183 единиц женских и мужских золотых изделий в виде брошей, колье и т.д.
- Мужские наручные часы, перечень которых изложен в протоколе осмотра и приобщен к делу в качестве вещественных доказательств. Денежные средства, изъятые в ходе обыска - 50 тысяч долларов, 18 тысяч 105 долларов, 855 евро, 1370 российских рублей, 15 турецких лир, 91 тысяча узбекских сомов, 5 281 тысяча тенге. Конфисковать в доход государства частный дом в
Напомним, 7 ноября Тохтара Тулешова приговорили суммарно к 21 году лишения свободы с
Суд над Тохтаром Тулешовым проходил в закрытом режиме. Всего по делу проходят 25 подсудимых.
30 января 2016 года в
Кроме того, правоохранительные органы Казахстана задержали сообщников Тулешова. Среди них - бывший первый заместитель генерального прокурора РК, бывший член конституционного совета РК И.Бахтыбаев, бывший начальник ДВД
Следствием установлено, что Тулешов и его сообщники осуществляли подготовку к насильственному захвату власти путем организации в Казахстане очагов социальной напряженности, массовых беспорядков и акций протеста.
В общей сложности Тулешов обвиняется в совершении 16 преступлений.
11 июля в
7 сентября в сети появились документы с якобы чистосердечным признанием Тохтара Тулешова. В них экс-директор ТОО "Шымкентпиво" признается в организации в Казахстане митингов против продажи и аренды земель иностранцами. Позже подлинность этих документов подтвердил адвокат Тулешова Евгений Яворский.
Тохтара Тулешова приговорили к 21 году строгого режима с конфискацией имущества.
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