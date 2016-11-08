40 дорогих автомобилей и 10 домов конфисковали у Тулешова

Также в доход государства у "пивного короля" конфискованы земельные участки, банковские счета, ювелирные изделия и изъятые в ходе обыска деньги.

Судья специализированного межрайонного Военного суда по уголовным делам Ербол Ахметжанов вынес приговор "пивному королю" Тохтару Тулешову, обвиняемому в подготовке госпереворота в РК. При оглашении приговора судья зачитал список конфискуемого движимого и недвижимого имущества Тохтара Тулешова, передает корреспондент Zakon.kz.

" Конфисковать в доход государства движимое недвижимое имущество, а также денежные средства осужденного Тохтара Тулешова. 30 голов лошадей, из них 11 являются высокопородистыми, одного верблюда и двух верблюдиц; земельный участок в Туркестане », - сказал Ахметжанов.

При этом в список автомобилей, конфискуемых в доход государства, вошли почти 40 дорогих моделей.

"Автомашины марки Mitsubishi, Bentley , 2 машины марки Toyota Land Cruiser , 9 автомобилей марки Chevrolet , Mercedes , Porsche Cayenne , 2 машины Toyota Camry , BMW , Volkswagen Passat , 2 автомобиля Toyota Land Cruiser Prado , Infiniti , Rolls-Royce , Lexus , парковочное место", - перечислил судья.

Кроме этого, суд конфисковал оборудование для изготовления ювелирных изделий - 22 объекта, денежные средства на карточных счетах, 183 единиц женских и мужских золотых изделий в виде брошей, колье и т.д.

- Мужские наручные часы, перечень которых изложен в протоколе осмотра и приобщен к делу в качестве вещественных доказательств. Денежные средства, изъятые в ходе обыска - 50 тысяч долларов, 18 тысяч 105 долларов, 855 евро, 1370 российских рублей, 15 турецких лир, 91 тысяча узбекских сомов, 5 281 тысяча тенге. Конфисковать в доход государства частный дом в Шымкенте , 9 частных домов и земельный участок в Шымкенте, - уточнил Е. Ахметжанов.

Напомним, 7 ноября Тохтара Тулешова приговорили суммарно к 21 году лишения свободы с конфискацией имущества . Также суд постановил лишить Тулешова воинского звания полковника, а также внести представление президенту РК о лишении осужденного Тулешова госнаграды ордена "Курмет".

Срок отбывания наказания Тулешову за учетом срока временного содержания под стражей по настоящему делу будет исчисляться с 30 января 2016 года.

Суд над Тохтаром Тулешовым проходил в закрытом режиме. Всего по делу проходят 25 подсудимых.

30 января 2016 года в Шымкенте в ходе спецоперации был задержан бизнесмен Тохтар Тулешов.

Кроме того, правоохранительные органы Казахстана задержали сообщников Тулешова. Среди них - бывший первый заместитель генерального прокурора РК, бывший член конституционного совета РК И.Бахтыбаев, бывший начальник ДВД Южно-Казахстанской области Х.Доскалиев, бывший первый заместитель начальника ДВД Южно-Казахстанской области С.Айтбеков, командиры войсковых частей 35748 и 55652 регионального командования «Юг» министерства обороны РК Б.Жумин и К.Пернебаев соответственно.

Следствием установлено, что Тулешов и его сообщники осуществляли подготовку к насильственному захвату власти путем организации в Казахстане очагов социальной напряженности, массовых беспорядков и акций протеста.

В общей сложности Тулешов обвиняется в совершении 16 преступлений.

11 июля в КНБ РК заявили, что расследование по делу Тулешова завершено. 29 августа материалы поступили в военный суд. В деле бизнесмена - 25 фигурантов и 300 свидетелей.

7 сентября в сети появились документы с якобы чистосердечным признанием Тохтара Тулешова. В них экс-директор ТОО "Шымкентпиво" признается в организации в Казахстане митингов против продажи и аренды земель иностранцами. Позже подлинность этих документов подтвердил адвокат Тулешова Евгений Яворский.

Тохтара Тулешова приговорили к 21 году строгого режима с конфискацией имущества.