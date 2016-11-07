​Суд приговорил Тохтара Тулешова к 21 году колонии

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​Суд приговорил Тохтара Тулешова к 21 году колонии

Специализированный межрайонный военный суд Астаны огласил приговор Тохтару Тулешову, обвиняемому по ряду тяжких статей.

Сегодня в Астане вынесли приговор по делу шымкентского бизнесмена Тохтара Тулешева. Ему огласили приговор за попытку государственного переворота и признали в виновным в совершении 16 тяжких преступлений, передает Zakon.kz

Тулешову назначили 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. В ходе разбирательства шымкентский предприниматель полностью признал свою вину.

Суд над Тохтаром Тулешовым проходил в закрытом режиме. Всего по делу проходят 25 подсудимых.

Перед судом также предстал сын Тохтара Тулешова - Тулеген.

Напомним, 30 января 2016 года в Шымкенте в ходе спецоперации был задержан бизнесмен Тохтар Тулешов.

Кроме того, правоохранительные органы Казахстана задержали сообщников Тулешова. Среди них - бывший первый заместитель генерального прокурора РК, бывший член конституционного совета РК И.Бахтыбаев, бывший начальник ДВД Южно-Казахстанской области Х.Доскалиев, бывший первый заместитель начальника ДВД Южно-Казахстанской области С.Айтбеков, командиры войсковых частей 35748 и 55652 регионального командования «Юг» министерства обороны РК Б.Жумин и К.Пернебаев соответственно.

Следствием установлено, что Тулешов и его сообщники осуществляли подготовку к насильственному захвату власти путем организации в Казахстане очагов социальной напряженности, массовых беспорядков и акций протеста.

В общей сложности Тулешов обвиняется в совершении 16 преступлений.

11 июля в КНБ РК заявили, что расследование по делу Тулешова завершено. 29 августа материалы поступили в военный суд. В деле бизнесмена - 25 фигурантов и 300 свидетелей.

7 сентября в сети появились документы с якобы чистосердечным признанием Тохтара Тулешова. В них экс-директор ТОО «Шымкентпиво» признается в организации в Казахстане митингов против продажи и аренды земель иностранцами. Позже подлинность этих документов подтвердил адвокат Тулешова Евгений Яворский.

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