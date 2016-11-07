За участие в войне на Донбассе актюбинцу дали 3 года колонии

23-летнего Максима Ермолова осудили на 3 года за участие в вооруженном конфликте. Отбывать наказание Ермолов будет в колонии общего режима. По версии обвинения он почти полгода участвовал в боевых действиях на территории Украины на стороне ополченцев, сообщает корреспондент "Диапазона" из зала суда.

Прокурор Багдат Байтурин, ссылаясь на статью УК, по которой казахстанцы не должны участвовать в военных конфликтах в других странах, просил суд наказать Ермолова 4 годами лишения свободы. Сам подсудимый на последнем слове просил не сажать в тюрьму, мотивируя тем что он не воевал, никого не убивал и добровольно вернулся в Казахстан.

Напомним, Максим Ермолов в 19 лет поехал на Донбасс. Воевал на стороне ополченцев, охранял объекты. В конце августа его объявили в розыск после того, как он не явился на суд в Актобе. После задержания взяли под стражу. Адвокат Ермолова пояснила, что он скрывался от суда потому что боялся, мужчину напугали в том числе и сообщения о нем в СМИ.

По версии следствия, Ермолов на автобусе доехал до Оренбурга, потом поездом до Ростова-на-Дону. После этого приехал в Таганрог, по паспорту перешёл границу. У него были позывные "Малой" и "Ермол". Ермолов говорит, что о конфликте на Украине узнал по телевизору. Хотел просто помочь народу.