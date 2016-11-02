Прокурор просит 4 года для актюбинца, который в 19 лет поехал на Донбасс

На фото: 2 ноября. Уголовный суд. Максим Ермолов под стражей находится с сентября этого года. Он говорит, что на Донбасс поехал не воевать, а помогать людям, провел там полгода, а потом вернулся домой. Теперь ему грозит срок за решеткой. || Фото автора

Максим Ермолов уверяет, что врал про подбитые танки, стрельбу из автомата и военные учения, потому что было стыдно признаться, что раздавал гуманитарную помощь.

Выпускник колледжа Максим Ермолов в конце 2013 года насмотрелся по телевизору новостей из Донбасса про вооруженный конфликт ополченцев ДНР и ЛНР с армией и решил поехать в Донецк, на Украину. Вступил в переписку «ВКонтакте» с группой «Ополченцы Донбасса», общался с жителями Костаная и Экибастуза, они тоже собирались на Украину. 7 сентября 2014 года Максим Ермолов добрался через Оренбург, Ростов и Таганрог до пограничного пункта «Куйбышев». В Донецке его устроили в здании гостиницы «Оптима», где располагалась группа быстрого реагирования ополченцев. Позже ему вручили военный билет ДНР со званием рядовой. У актюбинца были позывные «Ерема» и «Малой». В Донецке Ермолов провел почти полгода. Одноклассникам в соцсети писал, что проходит военную подготовку, стрелял из оружия, даже учился на минометчика и подбил танк. Один одноклассник спрашивал, зачем он туда поехал, ведь «это не его война».

– Местные тут почти не воюют, а бьют себя в грудь, типа крутые. Воюют в основном приезжие. Цель воюющих – построить свое государство. Я не знаю, моя ли это война, но когда приехал сюда, понял, что лишним не буду, – отвечал Ермолов.

Также он сообщал приятелю, что платят там по 360 долларов и заключают контракт.

– Потом можно получить гражданство. Но сначала нужно выжить, может, завтра убьют. Мы тут стоим 90 человек против 3 тысяч, – писал Ермолов.

В феврале 2015 года он приехал домой. Его тут же задержали. До этого мать Ермолова обращалась в ДКНБ с просьбой найти сына, так как он уехал и не сообщил куда. Судят Максима Ермолова по статье «Участие в иностранных вооруженных конфликтах». На суде он заявил, что не помнит конкретно, о чем писал одноклассникам, но про танки, минометы и учения солгал. Оружие ему не давали, а он хотел похвастать. Теперь эта бравада в переписке с одноклассниками служит вещ­доком его вины. Так же как и фотография, где он с автоматом в окружении ополченцев. Максим уверяет, что попросил подержать оружие, его к нему не подпускали и к ополченцам отношения не имел. Военный билет назвал формальностью, нужной для прохода через КПП, чужому государству не присягал. Адвокат Светлана Леппик просила признать незаконным вещдоком военный билет, в нем были исправления. Информация о том, что Ермолов воюет на Донбассе, появилась на украинском сайте «Миротворец». Там его называли наемником. Но в предъявленном обвинении указано, что «Ермолов участвовал в вооруженном конфликте без признаков наемничества».

2 октября гособвинитель Багдат Байтурин просил приговорить Максима Ермолова к 4 годам лишения свободы. Ермолов просил не сажать его за решетку.

– Говорят, что я должен исправиться, только я не понимаю в чем именно. Я собирался машину купить, через 2 года жениться. То, что я поехал туда, это было ошибкой, поэтому я и вернулся назад. Я бы не хотел сидеть, – сказал в прениях Ермолов.

Адвокат Светлана Леппик настаивала в суде, что у Ермолова не было умысла, в силу возраста он не понимал, что делал, не понял до конца, что в действительности там происходит.

– Он смотрел передачи про Донбасс, но кто их не смотрел, – говорила в прениях защитник. – Думал, что же происходит на территории Украины, которая всегда была мирным государством. Почему там гибнут люди, рушатся дома, бегут беженцы? Он же нормальный парень, не бездельник. Занимался таэквондо, любил точные науки. Решил парень посмотреть, что происходит на Украине и в случае надобности помочь простому населению. Потом оставляет все это дело, приезжает домой, проходит комиссию, собирается в армию. Ставит на этом точку, он не политик.

Мама Максима Ермолова на суд приходит, но сын просил ее не заходить в зал на процесс.

– Сына обвиняют в преступлении против человечества. Проще сломать ему жизнь, чем понять, что он туда из милосердия поехал. Он видел, как люди плачут по телевизору, а у него сердце доброе. Он танки в компьютерной игре подбивал, а не в реальной жизни. Максим работал на двух работах, деньги приносил домой, освоил две специальности: стропальщик и монтажник, – говорит мама.

На следующей неделе огласят приговор.