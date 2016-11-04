Актюбинских террористов убеждали, что нужно убивать полицейских

Подсудимые признались и раскаялись в содеянном, но виновными себя в смертях не признают, ссылаясь на убеждения и призывы лидеров о том, что убивать необходимо.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Абдрахманова и других по теракту, совершенному 5 июня в Актобе , сообщила пресс-служба суда.

"Допрошенные подсудимые в суде, не отрицая факта участия в деятельности террористической группы, виновными себя в причинении смерти не признают, в содеянном раскаиваются", - отметили в суде.

Участие в террористическом акте подсудимые объясняют тем, что они поддались призывам Танатарова и Айтугана, которые убеждали их в том, что сотрудников местных правоохранительных органов нужно убивать за гонения на братьев-мусульман, насилие над верующими сестрами и т.д.

Как показал один из участников террористического акта в суде, "все произошло быстро и неожиданно".

Подсудимые, которым предъявлено обвинение в недонесении о преступлении, в суде также раскаялись. Из их показаний следует, что они не знали, о том, что за "недонесение о преступлении" наступает уголовная ответственность.

"В суде защитник подсудимого Ердауова, обвиняемого в укрывательстве преступления, заявил ходатайство о допросе дополнительных свидетелей. Данное ходатайство судом удовлетворено", - сообщили в суде.

Рассмотрение уголовного дела продолжается.

В целях обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших и других участников судебного процесса, снижения рисков совершения других преступлений было принято решение о проведении судебного заседания по месту содержания обвиняемых, т.е. в учреждении КА-168/1 (СИЗО-5), по адресу: Актобе , ул.Павлова, 3.

В судебном заседании об этом было заявлено ходатайство государственными обвинителями.

Всего по делу проходят 29 подсудимых; 9 из них обвиняются в совершении ряда преступлений, в том числе акта терроризма, 18 - в недонесении о преступлении (ст.434 УК РК), 2 - в укрывательстве преступления (ст.432 УК РК).

Напомним, 5 июня в Актобе многочисленная группа людей напала на оружейные магазины, убив несколько человек, устроила перестрелку с солдатами в войсковой части 6655. По официальным данным, в результате теракта погибли 7 человек, 30 человек получили ранения.