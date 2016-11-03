Жена Жаманкулова рассказала, что сначала его вызвали как свидетеля

Автор:
Жена Жаманкулова рассказала, что сначала его вызвали как свидетеля

Сказали, что от него нужны некоторые сведения и показания, после его задержали.

Жена известного актера и продюсера Тунгышбая Жаманкулова Дария Жусип не верит в виновность мужа. По ее словам, Жаманкулова сначала вызвали в качестве свидетеля. Об этом она заявила в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

«Меня попросили пока ничего не говорить. Сначала моего мужа вызвали как свидетеля. Сказали, что от него нужны некоторые сведения и показания, после его задержали. Дальше я уже не знаю, что было», - сказала Дария Абдумаликовна.

По ее словам, все телефоны Тунгышпая Жаманкулова работают, но изъяты правоохранительными органами.

Вчера стало известно, что задержан известный казахстанский актер и продюсер Тунгышбай Жаманкулов. Его подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на съемки художественного фильма "Феникс". Следствием установлено, что АО «Казахфильм» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма в ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS» перечислено 79 млн. тенге. Из них 69 млн. тенге похищены генеральным продюсером картины Жаманкуловым Т., через ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS», в котором он являлся учредителем. Денежные средства обналичивались через субподрядные организации и передавались Жаманкулову Т. Также доказано участие в хищении управляющего директора по экономике и финансам АО «Казахфильм» Искаковой Г. и исполнительного продюсера фильма Юдиной Н., которые ранее с санкции суда арестованы.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
03.11.2016, 11:47
  
Казахфильм: Жаманкулов не состоит в штате киностудии
03.11.2016, 09:06
  
Народного артиста Казахстана Тунгышбая Жаманкулова задержали борцы с коррупцией 1
01.11.2016, 15:18
  
Актёр Владимир Толоконников экстренно госпитализирован в Москве
27.10.2016, 12:38
  
Актер Владимир Зельдин госпитализирован в тяжелом состоянии
23.08.2016, 21:47
  
Менеджер присвоил полтора миллиона тенге и попал в колонию на 5 лет
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Бахытбека Есентаева приговорили к 9 годам заключения
​Органы опеки попросят оставить с отцом избитую матерью девочку из Павлодара
Казахфильм: Жаманкулов не состоит в штате киностудии
Пьяный романтик в Актау подарил украденные гвоздики девушкам
Народного артиста Казахстана Тунгышбая Жаманкулова задержали борцы с коррупцией 1
Какие сроки получили подельники Кулекбаева
Кулекбаев отказался обжаловать смертный приговор
Как будут казнить Кулекбаева в случае отмены моратория 14
Интересные факты о смертной казни в РК
Судьба Кулекбаева пока под вопросом 3