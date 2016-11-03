Жена Жаманкулова рассказала, что сначала его вызвали как свидетеля

Сказали, что от него нужны некоторые сведения и показания, после его задержали.

Жена известного актера и продюсера Тунгышбая Жаманкулова Дария Жусип не верит в виновность мужа. По ее словам, Жаманкулова сначала вызвали в качестве свидетеля. Об этом она заявила в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

«Меня попросили пока ничего не говорить. Сначала моего мужа вызвали как свидетеля. Сказали, что от него нужны некоторые сведения и показания, после его задержали. Дальше я уже не знаю, что было», - сказала Дария Абдумаликовна.

По ее словам, все телефоны Тунгышпая Жаманкулова работают, но изъяты правоохранительными органами.