Жена Жаманкулова рассказала, что сначала его вызвали как свидетеля

Сказали, что от него нужны некоторые сведения и показания, после его задержали.
Жена известного актера и продюсера Тунгышбая Жаманкулова Дария Жусип не верит в виновность мужа. По ее словам, Жаманкулова сначала вызвали в качестве свидетеля. Об этом она заявила в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».
«Меня попросили пока ничего не говорить. Сначала моего мужа вызвали как свидетеля. Сказали, что от него нужны некоторые сведения и показания, после его задержали. Дальше я уже не знаю, что было», - сказала Дария Абдумаликовна.
По ее словам, все телефоны Тунгышпая Жаманкулова работают, но изъяты правоохранительными органами.
Вчера стало известно, что задержан известный казахстанский актер и продюсер Тунгышбай Жаманкулов. Его подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на съемки художественного фильма "Феникс". Следствием установлено, что АО «Казахфильм» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма в ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS» перечислено 79 млн. тенге. Из них 69 млн. тенге похищены генеральным продюсером картины Жаманкуловым Т., через ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS», в котором он являлся учредителем. Денежные средства обналичивались через субподрядные организации и передавались Жаманкулову Т. Также доказано участие в хищении управляющего директора по экономике и финансам АО «Казахфильм» Искаковой Г. и исполнительного продюсера фильма Юдиной Н., которые ранее с санкции суда арестованы.
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