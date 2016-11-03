Народного артиста Казахстана Тунгышбая Жаманкулова задержали борцы с коррупцией

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Народного артиста Казахстана Тунгышбая Жаманкулова задержали борцы с коррупцией

Тунгышбай Жаманкулов подозревается в хищении 69 миллионов тенге, перечисленных для съемок художественного фильма.

Народный артист Казахстана, известный актер Тунгышбай Жаманкулов задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, предназначенных для съемок художественного фильма "Феникс", сообщает национальное бюро Казахстана по противодействию коррупции.

Следствием установлено, что АО "Казахфильм" на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма перечислило 79 миллиона тенге в ТОО "Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS".

"Из них 69 миллионов тенге похищены генеральным продюсером картины Жаманкуловым через ТОО "Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS", в котором он являлся учредителем. Денежные средства обналичивались через субподрядные организации и передавались Жаманкулову", - говорится в сообщении ведомства.

Также в в хищении подозреваются управляющий директор по экономике и финансам АО "Казахфильм" Искакова Г. и исполнительный продюсер фильма Юдина Н. Они с санкции суда арестованы.

68-летний актер снялся в нескольких десятках фильмов, начиная с советского периода. Также он играл в крупных проектах казахстанского кинематографа - фильмах "Кочевник", "Жаужурек мын бала", "Заблудившийся", передает Sputnik.

Ранее режиссер фильма "Феникс" Талгад Жаныбеков обвинил министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы в коррупции. По словам Жаныбекова, министр лично требовал с него "откат" за финансирование этого фильма. Антикоррупционная служба позже начала уголовное дело о вымогательстве со стороны Мухамедиулы, однако дело прекратили за отсутствием состава преступления. Позже суд обязал казахстанского режиссера выплатить более 1 миллиона тенге за клевету в адрес Мухамедиулы.

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