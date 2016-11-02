В Семее родственники пропавшей малышки гадают, куда мать дела ребенка

Они провели собственное расследование и пришли к выводу, что в деле слишком много подозрительного.

В Семее неожиданное продолжение получила история полуторагодовалой девочки, которую мать якобы утопила в Иртыше. Родственники малышки уверены, что ребенок жив. Его могли спрятать или продать, сообщает телеканал "КТК".

Они провели собственное расследование и пришли к выводу, что в деле слишком много подозрительного. Правда, в полиции пока ничего не комментируют.

Безутешные родственники теперь каждый день перекладывают вещи маленькой Айши. Некоторые купили всего за день до трагедии. Неделю назад 24-летняя мать девочки призналась, что утопила дочку в Иртыше. Правда, в это никто не верит. Тело девочки до сих пор не нашли. А о матери отзываются только положительно.

Наталья Зайцева, соседка:

- Не ходила в синяках, никогда она не ходила грязная или неопрятная. Никогда он не пил, мы ни разу не видели его выпившим. Вот вы знаете, до того положительная семья! Так они к ребенку относились! Что произошло, это для всей улицы шок.

Медет Оспанов, родственник:

- Я вместе с ребенком зашла в воду и вот так опустила, - она сказала так! Нам так сказала. Что там дальше, я не знаю, я до сих пор не верю, в шоке до сих пор. У меня в голове не укладывается, продала, я так думаю.

Родные Айши подозревают, что малютку продали! Говорят: слишком много в деле нестыковок. Мать рассказала, что ночью, после ссоры с мужем, зашла в реку, отпустила малышку, а потом планировала утопиться сама. Однако передумала. Но ее одежда почему-то оказалась сухой. Да и место, где все произошло, вызывает у родных массу вопросов.

- Домашние тапочки, сланцы, она бы не спустилась бы здесь, во-первых, все тут сыро было, грязь, вода, снег, три часа ночи. Сейчас я днем так спускаюсь, а в три часа ночи ничего не видно здесь.

По словам отца ребенка, в ту ночь они действительно поссорились с женой. А потом она заявила, что утопила дочь. От дома, где жила семья, до Иртыша, около пятисот метров. Айдын тут же бросился в реку, но едва не утонул сам. С тех пор с женой не общается.

Айдын Серикболсынов, отец Айши:

- Я светил фонариком и увидел в воде куртку дочери, но ее самой рядом не было. В глубине души верю, что Айша жива, с ней все хорошо, а это какое-то недоразумение.

В полиции ничего не комментируют. Там лишь сообщили, что возбуждено уголовное дело, а подозреваемая находится под подпиской. К слову, спасатели продолжают искать тело малышки. А родные верят, что она жива и собираются идти к экстрасенсам.