22-летняя мать утопила в реке собственного ребенка в Семее

Тело девочки ищут спасатели.

В Семее мать выбросила ребенка в реку. Тело девочки ищут спасатели, сообщает КТК.

Все произошло в три часа ночи. Поccорившись с мужем, мамаша решила свести счеты с жизнью. Но к Иртышу отправилась не одна, а вместе с полуторагодовалой дочерью. Вначале бросила в воду малышку, а затем планировала утопиться сама. Но в последний момент передумала. На детоубийцу завели уголовное дело, ей грозит от 10 лет тюрьмы. По прогнозам спасателей, найти тело утонувшей девочки будет непросто.

Ринат Бабаджанов, спасатель:

- Производились водолазные спуски от места происшествия метров 400 вниз по течению, результатов не дали. Маленький ребенок, полтора года, течение сильное, возможно, унесло далеко.