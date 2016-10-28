Жительница Павлодара избившая свою дочь попросила прощения у казахстанцев

Малышку Айлин у матери уже забрали. Сейчас она находится в детском приюте и останется там до решения суда, который постановит, лишать ли женщину родительских прав.

Маленькую Айлин забрали у матери. Органы опеки Павлодара временно отстранили Нургуль Докуову от воспитания дочери, сообщает "31 Канал".

Накануне весь Казахстан облетело видео, где мать бьет и бранит малышку. При этом женщина не стесняется в выражениях. Все происходящее она снимает на телефон, чтобы отправить в качестве послания родителям бывшего гражданского супруга. Полицейские уже завели уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми.

Эти кадры, на которых родная мать Нургуль Докуова с криками набрасывается на свою дочь и демонстрирует свои воспитательные методы на камеру, не могут не шокировать. Задыхающаяся от побоев девочка - ее младшая дочь. Старшая имеет инвалидность и учится во втором классе. Как выяснилось, трехлетняя Айлин провинилась только тем, что ее в садике навестила бабушка - мать бывшего мужа.

Пользователи в комментариях не стеснялись в выражениях. Некоторые обещали приехать и разобраться с нерадивой матерью. Издевательства над ребенком происходили за этой дверью. Сегодня она целый день заперта. Как ни странно, соседи оскандалившейся матери о ней отзываются хорошо. Зато те, кому предназначалось видео - родственники отца девочки - до сих пор не могут отойти от шока. По словам дяди Айлин, пожилые дедушка с бабушкой сразу приехали из Алтайского края и написали заявление специалистам опеки с просьбой оградить ребенка от матери. Они считают, таким ужасным методом Нургуль Докуова пыталась привлечь внимание бывшего супруга.

Ержан Касымов, дядя избитой девочки:

- Сходятся, расходятся, эти манипуляции ребенком. Она дорожит своей работой как бы. Спокойно она не может его отпустить. Такие мотивации - то, что "твои дети одни сидят дома, я на работе, за ними некому смотреть". Он бросает все и едет. Мы, в свою очередь, будем требовать, чтобы ребенок находился в безопасности, если есть такая возможность оформить опеку над ребенком, то мы будем за это бороться.

Если верить психологам, дети часто становятся главными жертвами семейных конфликтов. Методы угнетения у всех разные. В случае с Нургуль речь идет о комплексе Медеи, когда ребенок становятся оружием против второго родителя.

Татьяна Кравцова, кандидат психологических наук:

- На этом же видео мы видим, что ребенок не пытается убежать, не пытается противостоять. Она плачет, закрывается, но не встает там, что диван или кресло. Поведение матери воспринимается этим ребенком как естественное, нормальное, и что будет дальше с этим ребенком, если он останется в такой ситуации?

Малышку Айлин у матери уже забрали. Сейчас она находится в детском приюте и останется там до решения суда, который постановит, лишать ли женщину родительских прав. Старшая дочь со вчерашнего дня передана родителям Нургуль. Полицейские проводят расследование по статье «жестокое обращение с ребенком». Назначены экспертизы.

Бибигуль Камзина, начальник ювенальной полиции ДВД Павлодарской области:

- Судебно-медицинская экспертиза на ребенка на наличие телесных повреждений, психическое состояние самой матери.

Алия Алмухамбетова, корреспондент:

- Исход дела будет зависеть от того, как часто мать избивала Айлин. Распознать родителей-тиранов не так-то просто. Всегда нужны веские доказательства. Полицейские просят быть внимательнее соседей и сообщать, если за стенкой вместо смеха слышны только детские крики и плач. Так, в Алматы благодаря посторонним, но бдительным людям удалось спасти девочку, которую до полусмерти избила родная мать.