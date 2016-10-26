Шокирующее видео с избиением ребенка появилось в Сети

Пользователи Интернета требуют немедленно найти и наказать эту женщину.
В Интернете появилось видео, шокирующее жестокостью по отношению к маленькой девочке со стороны собственной матери, передает Zakon.kz.
"В Павлодаре мать избивает свою дочь шантажируя бывшего мужа", - с таким описанием выложено видео на канале kazakh_video в instagram.
Женщина бьет девочку по лицу, хватает ее за шею, говоря при этом: "Заткнись!", "Твоя ажека думает, что я тебя бью?!".
Пользователи Интернета требуют немедленно найти и наказать эту женщину.
Внимание! Видео не рекомендуется смотреть людям с тонкой психикой! Присутствует ненормативная лексика!
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.