Шокирующее видео с избиением ребенка появилось в Сети

Автор:
Шокирующее видео с избиением ребенка появилось в Сети

Пользователи Интернета требуют немедленно найти и наказать эту женщину.

В Интернете появилось видео, шокирующее жестокостью по отношению к маленькой девочке со стороны собственной матери, передает Zakon.kz.

Павлодаре мать избивает свою дочь шантажируя бывшего мужа", - с таким описанием выложено видео на канале kazakh_video в instagram.

Женщина бьет девочку по лицу, хватает ее за шею, говоря при этом: "Заткнись!", "Твоя ажека думает, что я тебя бью?!".

Пользователи Интернета требуют немедленно найти и наказать эту женщину.

Внимание! Видео не рекомендуется смотреть людям с тонкой психикой! Присутствует ненормативная лексика!

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
26.10.2016, 11:44
  
Избитую девочку из Павлодара отправили в приют
25.10.2016, 11:07
  
22-летняя мать утопила в реке собственного ребенка в Семее 2
23.10.2016, 17:12
  
На "корпоративке" в казахстанской компании сотрудники снимали брюки 7
22.10.2016, 16:54
  
В Астане от отравления угарным газом погибли трое детей
20.10.2016, 15:30
  
Полиция Караганды расследует ​разврат в отношении ребенка
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Так нашли же, досудебное разбирательство началось, имена и адреса известны
Ответить
26.10.2016, 11:11
Последние новости раздела
Избитую девочку из Павлодара отправили в приют
Подозреваемого в убийстве Сибанбаевой нашли мертвым в реке Есиль 1
Актюбинку, сбежавшую в Сирию, суд отказалcя признать пропавшей без вести 1
Глава МВД РК назвал разбоем попытку ограбления банка в Алматы
В Алматы у охранника банка нападавшие отняли травматический пистолет
22-летняя мать утопила в реке собственного ребенка в Семее 2
Кулекбаева вывели из зала за неуважение к суду 1
Руслан Кулекбаев: Даже если меня лишат свободы пожизненно, я не раскаюсь 3
В Алматы преступники завладели оружием охранника банка 2
Кулекбаев дал признательные показания по делу о теракте в Алматы