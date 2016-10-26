Шокирующее видео с избиением ребенка появилось в Сети

Пользователи Интернета требуют немедленно найти и наказать эту женщину.

В Интернете появилось видео, шокирующее жестокостью по отношению к маленькой девочке со стороны собственной матери, передает Zakon.kz.

"В Павлодаре мать избивает свою дочь шантажируя бывшего мужа", - с таким описанием выложено видео на канале kazakh_video в instagram.

Женщина бьет девочку по лицу, хватает ее за шею, говоря при этом: "Заткнись!", "Твоя ажека думает, что я тебя бью?!".

Пользователи Интернета требуют немедленно найти и наказать эту женщину.

Внимание! Видео не рекомендуется смотреть людям с тонкой психикой! Присутствует ненормативная лексика!