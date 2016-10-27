Избиение ребенка в Павлодаре: девочка не хотела уходить от матери

В настоящее время ребенок находится в приюте в Павлодаре,в отношении ее матери возбуждено уголовное дело за жестокое обращение c несовершеннолетней.

Маленькая девочка из Павлодара , которую избила собственная мать, перед отправкой в приют не хотела ее покидать, сообщила Sputnik уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева , которая держит данное дело на контроле.

"Я сейчас работаю с органами (по этому делу - ред.) и мне рассказали, что когда девочку помещали в детское учреждение, она не хотела уходить от мамы. Потому что это маленький ребенок, ему всегда комфортно возле родителей, возле мамы", - рассказала Балиева.

Случай требует детального разбирательства, но в любом случае прежде всего нужно думать о правах ребенка, отметила детский омбудсмен.

"Я бы наверное не забирала девочку в детский дом. Все-таки нужно было пригласить всех родственников и выяснить: где девочке комфортно?", - считает она.

"Вообще, межличностные семейные споры - это всегда очень личное, очень тяжело. Нужно провести соответствующую работу с мамой и родственниками, потому что разбирая свои межличностные отношения между собой они забывают о ребенке и используют ребенка как какое-то средство. Это крайне не допустимо", - отметила она.

Омбудсмен выразила надежду, что мать понесет ответственность за избиение дочери, а соответствующие органы разберутся в этом деле.

Несколько дней назад в Instagram появились два видео, на которых женщина, нецензурно выражаясь, избивает плачущего ребенка. Подпись к одному из видео гласит о том, что женщина из Павлодара избивает свою дочь, шантажируя бывшего мужа.

Позже полиция установила личность матери. Ею оказалась жительница Павлодара 1982 года рождения. В отношении женщины проводится досудебное расследование по статье 140 часть 2 УК РК (ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию и за жестокое обращение с несовершеннолетними).

Девочка 2012 года рождения была помещена в детский приют. Как сообщили в приюте, отец девочки намерен забрать ребенка к себе, решение будет приниматься органами опеки и попечительства. У женщины имеется еще старшая дочь. В настоящее время она находится у бабушки с дедушкой по материнской линии.