Актюбинку, сбежавшую в Сирию, суд отказалcя признать пропавшей без вести

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Актюбинку, сбежавшую в Сирию, суд отказалcя признать пропавшей без вести

Суд отказал жителю Актобе, требовавшего признать пропавшей без вести его жену, сбежавшую в Сирию, сообщает пресс-служба областного суда.

В суд города Актобе поступило заявление Жаманкулова о признании его супруги Алмагамбетовой безвестно отсутствующей.

Житель Актобе Жаманкулов с 2005 года был женат на гражданке Алмагамбетовой. По его словам, в марте 2013 года жена уехала в Алматы, оттуда отправилась в Киргизию. Жаманкулов пишет в своем иске, что однажды жена позвонила ему на сотовый телефон и сказала, что находится в Сирии на «джихаде».

С тех пор Жаманкулову о ее судьбе ничего неизвестно. Мужчина сам воспитывает 4 несовершеннолетних детей. Жаманкулов просит суд признать жену безвестно отсутствующей, чтобы с ней развестись.

При этом в отношении Алмагамбетовой возбуждено уголовное дело по фактам пропаганды терроризма и экстремизма, участия в деятельности террористической группы, разжигания религиозной розни. 11 марта 2016 года она была объявлена в международный розыск.

В суде отметили, что женщина в пешем порядке пересекла границу Казахстана в направлении Кыргызстана.

"В этой связи оснований для признания названного лица безвестно отсутствующей у суда не имелось. Решением суда Актобе в удовлетворении заявления отца троих детей отказано", - отметили в пресс-службе суда Актюбинской области.

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"Мужчина сам воспитывает 4 несовершеннолетних детей". И далее - "Решением суда Актобе в удовлетворении заявления отца троих детей отказано". Надежда, так было задумано, да... Или разобраться некогда...
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25.10.2016, 18:14
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