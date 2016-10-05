Актюбинец требует признать пропавшей без вести жену, сбежавшую в Сирию на «джихад»

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Актюбинец требует признать пропавшей без вести жену, сбежавшую в Сирию на «джихад»

Житель Актобе Жаманкулов с 2005 года был женат на гражданке Алмагамбетовой. По его словам, в марте 2013 года жена уехала в Алматы, оттуда отправилась в Киргизию. Жаманкулов пишет в своем иске, что однажды жена позвонила ему на сотовый телефон и сказала, что находится в Сирии на «джихаде».

С тех пор Жаманкулову о ее судьбе ничего неизвестно. Мужчина сам воспитывает 4 несовершеннолетних детей. Жаманкулов просит суд признать жену безвестно отсутствующей, чтобы с ней развестись.

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