Тренер рассказал о причинах трагического случая на физкультуре в школе ЗКО

Тренер женской волейбольной команды «Грация» Куленке Губашев прокомментировал трагический случай на уроке физкультуры в школе Уральска, передает информационный портал «Уральская неделя».

Девочке буквально срезало кончики двух пальцев на левой руке, когда она схватилась рукой за баскетбольную сетку.

«Об качественную капроновую сетку порезать мягкие ткани, и тем более костные ткани, невозможно. Значит, сетка была сделана из некачественного капрона. Эта сетка была как мина замедленного действия. Когда-нибудь несчастный случай с кем-нибудь из детей этой школы обязательно произошёл бы. Это всегда так выходит, когда на всём экономят», - Куленке Губашев.

Тот момент, что девочка ростом 1 метр 36 сантиметров спокойно достала до баскетбольной сетки и к тому же смогла поранить об неё пальцы, вообще вызывает у тренера Губашева полное недоумение.

«Баскетбольное кольцо в школах по стандарту должно устанавливаться на высоте 3.15 метра. Если кольцо действительно висело на такой высоте, и девочка смогла до него допрыгнуть, то либо эта ученица является чемпионкой Казахстана по прыжкам в высоту, либо кольцо висит ниже, чем положено. Второе в этой ситуации более похоже на правду», — пояснил тренер.

Напомним, 4 октября на уроке физкультуры в школе №36 города Уральска девочка-шестиклассница Дария Асылбекова во время пробежки схватилась за свисавшую баскетбольную сетку, которая буквально срезала ей кончики двух пальцев на левой руке. Один из пальцев хирургам удалось спасти, фалангу второго пальца, к сожалению, они не пришили, потому что она была потеряна.