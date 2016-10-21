Школьнице из Уральска отрезало фаланги пальцев на уроке физкультуры

Учителю физкультуры, на уроке которого одна из школьниц лишилась пальцев руки, объявили строгий выговор, передает «Мой город».

«Инцидент произошел на уроке физкультуры. Отдел образования провел служебную проверку, была создана комиссия. Она выявила, что во время урока ученики 6 класса в период разминки прыгали, а девочка, которая пострадала, в прыжке пальцами зацепилась за сетку баскетбольного кольца и повредила фаланги пальцев. По данному случаю имеется жалоба родителей», - рассказала руководитель отдела образования Уральска Жанслу Туремуратова.

Проверки по факту проводил и департамент по контролю за образованием.

«Насколько нам известно, нарушений во время проведения урока физкультуры не имеется. Была хорошая погода, они учатся во вторую смену и были на улице. В данный момент девочка школу посещает. Остальную оценку дадут правоохранительные органы. По итогам проверки принята дисциплинарная мера реагирования - директору школы объявлен выговор, учителю физкультуры - строгий выговор», - сообщила Жанслу Туремуратова.