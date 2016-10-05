Массовое ДТП в Алматы: Неуправляемый грузовик смял несколько машин

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Массовое ДТП в Алматы: Неуправляемый грузовик смял несколько машин

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза.

Грузовик SHACMAN, груженный камнями и стройматериалами перевернулся в районе пересечения улиц Абая и Саина, снеся на своем пути большое количество машин, сообщает Zakon.kz.

Китайский грузовик двигался вниз по ул. Саина. По предварительным данным, у машины отказали тормоза, водитель пытался остановить машину, но у него оторвало кардан. Неуправляемый грузовик снес все машины на своем пути.

В результате грузовик сбил Toyota Camry, Porsche Cayenne, Nissan Juke и другие авто, а также был поврежден разделительный забор.

"Пролетая" дальше, грузовик врезался в Lada Granta, от удара автомобиль перевернулся.

Водитель пытался вырулить, чтобы произошло как можно меньше столкновений, но не смог, и грузовик в итоге перевернулся.

Информации о пострадавших нет.

Расстояние от первого столкновения до места, где перевернулся грузовик, примерно 900 метров.

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