Массовое ДТП в Алматы: Неуправляемый грузовик смял несколько машин

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза.
Грузовик SHACMAN, груженный камнями и стройматериалами перевернулся в районе пересечения улиц Абая и Саина, снеся на своем пути большое количество машин, сообщает Zakon.kz.
Китайский грузовик двигался вниз по ул. Саина. По предварительным данным, у машины отказали тормоза, водитель пытался остановить машину, но у него оторвало кардан. Неуправляемый грузовик снес все машины на своем пути.
В результате грузовик сбил Toyota Camry, Porsche Cayenne, Nissan Juke и другие авто, а также был поврежден разделительный забор.
"Пролетая" дальше, грузовик врезался в Lada Granta, от удара автомобиль перевернулся.
Водитель пытался вырулить, чтобы произошло как можно меньше столкновений, но не смог, и грузовик в итоге перевернулся.
Информации о пострадавших нет.
Расстояние от первого столкновения до места, где перевернулся грузовик, примерно 900 метров.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.