Массовое ДТП в Алматы: Неуправляемый грузовик смял несколько машин

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза.

Грузовик SHACMAN , груженный камнями и стройматериалами перевернулся в районе пересечения улиц Абая и Саина, снеся на своем пути большое количество машин, сообщает Zakon.kz.

Китайский грузовик двигался вниз по ул. Саина. По предварительным данным, у машины отказали тормоза, водитель пытался остановить машину, но у него оторвало кардан. Неуправляемый грузовик снес все машины на своем пути.

В результате грузовик сбил Toyota Camry , Porsche Cayenne , Nissan Juke и другие авто, а также был поврежден разделительный забор.

"Пролетая" дальше, грузовик врезался в Lada Granta , от удара автомобиль перевернулся.

Водитель пытался вырулить, чтобы произошло как можно меньше столкновений, но не смог, и грузовик в итоге перевернулся.

Информации о пострадавших нет.

Расстояние от первого столкновения до места, где перевернулся грузовик, примерно 900 метров.