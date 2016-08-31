Состояние избитого няней мальчика в Алматы прокомментировали медики

На данный момент мальчик переведен на реабилитационный курс лечения во 2-ю городскую клиническую больницу вместе с мамой. Врач оценивает состояние как средней степени тяжести.

Врачи 1-й детской клинической городской больницы прокомментировали состояние 2-летнего малыша, избитого няней, сообщает BNews.kz.

Мальчик некоторое время находился в коме, но сейчас медики говорят о улучшении его состояния.

«2 августа этого года в 14:30 в больницу был доставлен ребенок 2015 года рождения со следами травм. В приемном отделении его обследовали, выявили тяжелую черепно-мозговую травму , которая в экстренном порядке нуждалась в хирургической коррекции, ребенок был прооперирован. После операции госпитализирован в отделение реанимации, где он находился достаточно длительное время. К счастью, нам удалось его спасти. Уже после операции переведен в отделение нейрохирургии, где долечивался», - рассказал заместитель главного врача центра десткой неотложной помощи Николай Дьяченко.

По его словам, ребенка доставили в больницу исключительно с ушибами головы: следы на голове, отек мягких тканей. Отсутствие хирургического вмешательства могло привести к летальному исходу. Однако Николай Дьяченко отмечает, что такую травму можно получить и при падении.

На данный момент мальчик переведен на реабилитационный курс лечения во 2-ю городскую клиническую больницу вместе с мамой. Врач оценивает состояние как средней степени тяжести.

«Мальчик идет на поправку, левая сторона восстанавливается. Однако через месяц-три предстоит повторная операция, чтобы полностью восстановить кость», - добавил врач.