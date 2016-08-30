Няню подозревают в жестоком избиении ребенка в Алматы

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Няню подозревают в жестоком избиении ребенка в Алматы

В ДВД города сообщили, что расследование по этому факту ведётся.

В Алматы няню подозревают в жестоком избиении ребенка. О шокирующем случае на своей странице в Facebook рассказала Виктория Моминбаева, передает Zakon.kz.

"Дорогие друзья, прошу максимальный репост. Это какой-то кошмар! Няня жестоко избила 2-летнего ребёнка. Сейчас она отпущена под подписку о невыезде!!! Не могу даже комментировать. Зло должно быть наказано", - пишет Виктория.

Она сообщила также, что с просьбой о помощи этой семье обратились волонтеры.

Кутчанов Мансур поступил в больницу 3 августа с судуральной гематомой и отеком мозга. Мальчику сделали две операции и удалили кость из черепа.

"Мансур только вышел из комы. Лежат они с мамой в 1-ой детской городской больнице, 3 отделение, 8 палата. Мама воспитывает Мансура одна, работает на двух работах и снимает жильё, сейчас у неё очень трудное положение. Всем, кто может и хочет помочь и поддержать +7 747 8354686 Жулдыз, мама Мансура", - говорится в сообщении.

Как сообщили Informburo.kz в ДВД Алматы, расследование по этому факту ведётся.

"Дело зарегистрировано в едином реестр досудебных расследований, - прокомментировали в ДВД, ведётся следствие".

Информированный источник в правоохранительных органах сообщил, что у полиции есть вопросы и к матери ребёнка. Её подозревают в невыполнении родительских обязанностей. "Женщина оставила мальчика на 10 дней и всё это время отсутствовала. - рассказал источник. - В это время с ребёнком это и произошло".

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