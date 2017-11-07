﻿ Атамкулов узнал о своих оффшорных счетах по WhatsApp

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов прокомментировал появление своего имени в так называемом офшорном "Райском досье", передает sputniknews.kz.

- Я узнал из прессы, мне начали присылать по WhatsApp. Для меня было новостью и открытием. Благодаря журналистскому расследованию, я обнаружил, что числюсь в списках соответствующей компании, которая там указана, - сказал Атамкулов журналистам во вторник.

Он пояснил, что в 2006 году при поступлении на госслужбу в соответствии с законодательством сдал все свои активы: что-то передал под управление, а что-то реализовал.

- До этого я был достаточно активным в бизнесе, была работа по привлечению международных инвестиций в Казахстан. Да, действительно, оказалось, что компания, которая была учреждена в 1998 году, выпала из того списка, который мне пришлось передавать, - отметил Атамкулов.

По его словам, компания занималась сельским хозяйством, строительством таунхауса.

- Там было четыре участника, в том числе иностранцы, которые занимались привлечением инвестиций. Уставной фонд компании был около 3,5 тысяч долларов. Но, к сожалению, тогда этот проект не удался, - продолжил министр.

Атамкулов направил партнерам письмо о выходе из данного проекта, однако последующие действия по выходу не были документированы официально.

- О том, что с 1998 года эта компания осталась, существует и действует, я не знал. Дивидендов мы никогда не получали. Сейчас я буду заниматься этими процедурами, вчера обратился к юристам. Наверное, обращусь в соответствующие органы, попрошу помощи, как это правильно сделать в соответствии с законодательством, - заключил чиновник.

По информации казахстанских СМИ, международный консорциум журналистских расследований и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности обнародовали массив документов под названием Paradise Papers ("Райское досье"), который содержит регистрационные документы офшорных компаний.

В списке владельцев офшоров упоминаются и несколько человек из Казахстана, среди них - Бейбут Атамкулов и Сауат Мынбаев.