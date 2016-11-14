Курс тенге ослабел еще сильнее

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Курс тенге ослабел еще сильнее

343,83 тенге за доллар составил курс нацвалюты по итогам дневной сессии KASE. Предыдущая утренняя сессия завершилась с ценой в 342,79 тенге.

Первая сделка дневных торгов 14 ноября прошла по цене в 343,20 тенге. Это и стало минимальной стоимостью инвалюты. Максимальная цена составила 344,6 тенге. Объем торгов достиг 71,8 миллиона долларов. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.14 по времени Астаны составила 44.62 доллара за баррель.

Напомним, что на предыдущих торгах 11 ноября курс нацвалюты составил 341,38 тенге за доллар. Такая цена установилась на дневной сессии KASE.

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