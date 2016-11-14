Тенге резко ослаб

Курс нацвалюты составил 342,79 тенге за доллар по итогам утренней сессии KASE.

Первая сделка утренних торгов 14 ноября прошла по цене в 340,96 тенге. Это и стало минимальной стоимостью инвалюты. Максимальная цена составила 343,2 тенге. Объем торгов достиг 97,6 миллиона долларов.

Напомним, что на предыдущих торгах 11 ноября курс нацвалюты составил 341,38 тенге за доллар. Такая цена установилась на дневной сессии KASE.