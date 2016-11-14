Тенге резко ослаб

Автор:
Тенге резко ослаб

Курс нацвалюты составил 342,79 тенге за доллар по итогам утренней сессии KASE.

Первая сделка утренних торгов 14 ноября прошла по цене в 340,96 тенге. Это и стало минимальной стоимостью инвалюты. Максимальная цена составила 343,2 тенге. Объем торгов достиг 97,6 миллиона долларов.

Напомним, что на предыдущих торгах 11 ноября курс нацвалюты составил 341,38 тенге за доллар. Такая цена установилась на дневной сессии KASE.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
13.11.2016, 10:54
  
Национальной валюте Казахстана исполняется 23 года 14
09.11.2016, 14:45
  
Нацбанк РК: Победа Трампа не отразится на курсе тенге к доллару 6
03.11.2016, 11:24
  
Курс доллара составил 338 тенге 2
31.10.2016, 11:23
  
Курс нацвалюты ослабел
10.10.2016, 10:17
  
​Курс тенге начал слабеть 4
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Национальной валюте Казахстана исполняется 23 года 14
В РК предложили снизить минимальный размер штрафов за уголовные преступления 4
Мажилис РК одобрил бюджет страны на ближайшие 3 года
Нацбанк РК: Победа Трампа не отразится на курсе тенге к доллару 6
​Более 24 млрд тенге выделено Актюбинской области из Нацфонда 7
За что не должны платить родители в школах РК 19
121 миллион за 10 участков. Как в Актобе проходил аукцион по аренде земель 3
Народный банк продаёт китайцам 60% акций Altyn Bank 7
​Казахстанские артисты рассказали о своих гонорарах на тоях и корпоративах 2
Курс доллара составил 338 тенге 2