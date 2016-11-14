Тенге резко ослаб
14.11.2016
Автор: Надежда
Курс нацвалюты составил 342,79 тенге за доллар по итогам утренней сессии KASE.
Первая сделка утренних торгов 14 ноября прошла по цене в 340,96 тенге. Это и стало минимальной стоимостью инвалюты. Максимальная цена составила 343,2 тенге. Объем торгов достиг 97,6 миллиона долларов.
Напомним, что на предыдущих торгах 11 ноября курс нацвалюты составил 341,38 тенге за доллар. Такая цена установилась на дневной сессии KASE.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.