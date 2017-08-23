﻿ Первый снег придет в Россию в конце августа

Характер погоды будет весьма разнородный - заморозки, дожди, с понижением температуры до 10 градусов тепла.

На территорию России надвигается циклон, сформировавшийся в районе Балтики, который принесет холод на весь центральный регион страны. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на сотрудников Гидрометцентра.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, лето, действительно, начнет сдавать свои позиции уже с 24 августа.

"23 августа в центре, в том числе и в Московском регионе, будет еще относительно тепло - до 28 градусов. Однако в середине дня в среду прогнозируется дождь, местами сильный. А вот резкое понижение дневной температуры до 16-21 градусов начнется 24 августа. Дальше такой же температурный фон сохранится на все выходные. Вместе с этим, начнет понижаться и ночная температура - до 6-11 градусов", - пояснила Паршина.

В ближайший уикэнд не повезет Бурятии - ночью и утром в горах возможен дождь с мокрым снегом и нулевая температура. Ожидаются и первые заморозки.