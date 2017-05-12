В Украине депутат оказался владельцем 600 квартир

Автор:
В Украине депутат оказался владельцем 600 квартир

400 квартир Игорь Оверко продал, 186 оставил в собственности.

Депутат совета города Ирпень в Киевской области Украины задекларировал несколько сотен квартир. Такую информацию он предоставил на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции, передает "Лента.ru".

Как отмечается на сайте проекта "Честно", 400 квартир Игорь Оверко продал, 186 оставил в собственности. Доход от продажи недвижимости составил свыше 50 миллионов гривен (около 616 миллионов тенге по текущему курсу). Кроме того, Оверко сообщил о том, что является собственником четырех жилых домов, 18 земельных участков и имеет более 16 миллионов гривен (196 миллионов тенге) сбережений.

Как отмечают журналисты "Честно", Оверко является руководителем и соучредителем строительной фирмы.

"Я один из немногих депутатов, которые задекларировали все свои доходы честно. Я занимаюсь строительством. Сюда я вкладываю все средства. В семье я главный гастарбайтер, на семью зарабатываю в основном я, содержу жену и двоих детей", - приводит ресурс слова депутата.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
10.05.2017, 20:42
  
5 актюбинцев хотят в сенаторы, но выберут одного
09.05.2017, 14:23
  
Полиция в Киеве арестовала двух человек за баннер с георгиевскими лентами
03.05.2017, 10:21
  
Директор школы в Жосалы уволилась после требований народа 3
29.04.2017, 00:41
  
Для пострадавших от паводка собрали 44 миллиона
28.04.2017, 17:36
  
Пострадавшей от потопа девочке алматинский бизнесмен подарил 3-комнатную квартиру 5
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Путин подписал указ о запрете анонимности в интернете 7
Оползень в Кыргызстане накрыл 45 жилых домов
Москвичам запретят держать дома медведей и енотов 3
Налог на малодетных может появиться в России
Полиция в Киеве арестовала двух человек за баннер с георгиевскими лентами
Путин призвал лидеров стран СНГ бороться против искажения истории Великой Отечественной войны
В Баку 14-летний школьник на Porsche Cayenne насмерть сбил мать двоих детей
​Российские депутаты предложили запретить СМИ писать о самоубийствах
Организаторы "Евровидения" намерены наложить санкции на Украину и Россию
Глава Нацбанка Кыргызстана предложил легализовать марихуану для развития туризма 7
Loading...