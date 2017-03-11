В бишкекский вуз поступил 80-летний студент

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В бишкекский вуз поступил 80-летний студент

В аспирантуру Кыргызского государственного университета имени Арабаева поступил необычный студент - 80-летний Тологон Бейшеев - который, несмотря на возраст, пишет диссертацию, передает РИА Новостисо ссылкой на агентство Sputnik Кыргызстан.

Бейшеев хотел издать книгу на основе своих исследований по филологии, однако преподаватели посоветовали ему защитить кандидатскую диссертацию. В качестве темы работы аксакал выбрал методические материалы и словари для студентов на кыргызском языке.

«В мае будем сдавать экзамен, а потом проводить эксперимент среди студентов по теме моей диссертации, которая направлена на улучшение учебного процесса», - поделился аспирант. По его словам, время защиты диссертации станет известно позднее. Бейшев надеется, что сможет защититься в этом году.

«А если не удастся, то дай Бог здоровья, на следующий год постараюсь. Как бы то ни было, моя работа посвящена студентам - чтобы им легче было», - подчеркнул аспирант.

После окончания школы Бейшеев пытался поступить на факультет филологии Кыргызского национального университета. В течение трех лет его не принимали, так как отец абитуриента считался контрреволюционером. Однако мужчина не сдался, поступил в вуз и окончил его в 1969 году. После этого Бейшеев преподавал в сельской школе и занимался фермерством. В свои 80 лет он является счастливым отцом 11 детей.

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