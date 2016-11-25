Няню-убийцу освободили от уголовной ответственности и отправили на лечение

Хорошевский суд Москвы освободил от уголовной ответственности обвиняемую в убийстве 4-летней девочки няню Гульчехру Бобокулову и направил ее на принудительное психиатрическое лечение, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, жестокое убийство произошло в Москве в феврале. Няня из Узбекистана дождалась, пока родители со старшим ребенком уйдут из дома, затем убила четырехлетнюю девочку, подожгла квартиру и ушла на улицу. По свидетельствам очевидцев, до своего задержания, которое произошло у выхода на станцию столичного метро, женщина около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой ребенка, разговаривала сама с собой и угрожала прохожим и полицейским.
В рамках уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством.
Бобокуловой было предъявлено обвинение по статьям "Убийство малолетнего", "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога" и "Заведомо ложное сообщение о взрыве". Ее переводчик сообщила, что обвиняемая признала вину в убийстве ребенка.
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