Няню-убийцу освободили от уголовной ответственности и отправили на лечение

Хорошевский суд Москвы освободил от уголовной ответственности обвиняемую в убийстве 4-летней девочки няню Гульчехру Бобокулову и направил ее на принудительное психиатрическое лечение, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, жестокое убийство произошло в Москве в феврале. Няня из Узбекистана дождалась, пока родители со старшим ребенком уйдут из дома, затем убила четырехлетнюю девочку, подожгла квартиру и ушла на улицу. По свидетельствам очевидцев, до своего задержания, которое произошло у выхода на станцию столичного метро, женщина около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой ребенка, разговаривала сама с собой и угрожала прохожим и полицейским.

В рамках уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством.

Бобокуловой было предъявлено обвинение по статьям "Убийств­о малолетнего", "Умышленное уничтожение чужого имущества путем ­поджога" и "Заведомо ­ложное сообщение о взрыве". Ее переводчик сообщила, что обвиняемая признала вину в убийстве ребенка.