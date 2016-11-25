Няню-убийцу освободили от уголовной ответственности и отправили на лечение

Автор:
Няню-убийцу освободили от уголовной ответственности и отправили на лечение

Хорошевский суд Москвы освободил от уголовной ответственности обвиняемую в убийстве 4-летней девочки няню Гульчехру Бобокулову и направил ее на принудительное психиатрическое лечение, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, жестокое убийство произошло в Москве в феврале. Няня из Узбекистана дождалась, пока родители со старшим ребенком уйдут из дома, затем убила четырехлетнюю девочку, подожгла квартиру и ушла на улицу. По свидетельствам очевидцев, до своего задержания, которое произошло у выхода на станцию столичного метро, женщина около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой ребенка, разговаривала сама с собой и угрожала прохожим и полицейским.

В рамках уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством.

Бобокуловой было предъявлено обвинение по статьям "Убийств­о малолетнего", "Умышленное уничтожение чужого имущества путем ­поджога" и "Заведомо ­ложное сообщение о взрыве". Ее переводчик сообщила, что обвиняемая признала вину в убийстве ребенка.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
05.11.2016, 18:14
  
Президент Болгарии обвинил Россию в попытках расколоть Европу 6
01.11.2016, 15:18
  
Актёр Владимир Толоконников экстренно госпитализирован в Москве
01.11.2016, 15:01
  
Няню-убийцу не могут доставить в суд после приёма препаратов
25.10.2016, 11:18
  
Няня-убийца признала свою вину
28.09.2016, 11:06
  
Закончилось расследование по делу обезглавившей ребенка няни 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (7):
Сортировать:
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Вчера читал. Задумался. Какая же власть у врачей!!! У меня есть знакомая врач. Как то сказала мне - "Он все сделает, что я скажу. Я его из тюрьмы вытащила". И что самое поганое, суды им подчиняются. Собрали консилиум, решили и суд постановил. Отрезаешь голову человеку, делаешься больным и живешь дальше. Виновный на свободе, а невинный - дурачок (в течении буквально нескольких дней). Не плохо
Ответить
25.11.2016, 10:18
фото пользователя Aoifes
Aoifes
Мнения экспертов не являются обязательными для суда. Они могут написать одно, а суд может решить совсем другое.
Ответить
25.11.2016, 10:37
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Я вижу факт. Няня, отрезавшая голову ребенку и скакавшая в центре города с визгами аллаявбар - не сядет в тюрьму. Этого мало? При желании так можно сделать с каждым.
Ответить
25.11.2016, 10:51
фото пользователя taxsist2
taxsist2
буйных больных, тех кто головы режет и т.п будут лечить, всю жизнь, не бывали в дурке( по работе и т.п)? возможно кому-то было бы проще в тюрьме,чем среди буйных..тетка реально больная....  
Ответить
25.11.2016, 11:54
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Бывал ) По работе конечно ) Видел как живут там. Тьфу тьфу конечно
Ответить
25.11.2016, 12:08
фото пользователя requiem
requiem
Надо сажать убийц-психбольных в тюрьму, но чтоб там был приходящий психиатр. Вот и все.
Ответить
25.11.2016, 11:05
фото пользователя taxsist2
taxsist2
requiemsmile дурка та же тюрьма не думайте,что там условия будут,как в пионерском лагере..
Ответить
25.11.2016, 11:56
Последние новости раздела
В Узбекистане началось досрочное голосование на выборах президента 2
Сообщать о своих страницах в соцсетях обяжут чиновников в России
Cлухи о смерти Гульнары Каримовой опровергли
СМИ сообщили о смерти Гульнары Каримовой 2
Учительница за 10 тысяч долларов хотела продать на органы 13-летнюю девочку 3
Глава "Почты России" может получать зарплату 120 миллионов рублей в год
Имена виновных за крушение Boeing 777 на востоке Украины станут известны в 2018 году
Глава МВД Украины прокомментировал назначение своей заместительницы 1
Откровенные фотографии опубликовала 24-летняя замминистра МВД Украины
Петербуржец отравил пятимесячного племянника уксусом