В Узбекистане началось досрочное голосование на выборах президента

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В Узбекистане началось досрочное голосование на выборах президента

Кандидатами на этот пост являются Шавкат Мирзиеев, Хатамжон Кетмонов, Сарвар Отамуратов и Нариман Умаров.

В четверг в Узбекистане началось досрочное голосование на выборах президента, которые назначены на 4 декабря, пишет ТАСС.

Кандидатами на пост главы государства являются исполняющий обязанности президента, премьер-министр Шавкат Мирзиеев, которого выдвинуло Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-Демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Хатамжон Кетмонов от Народно- Демократической партии Узбекистана (НДПУ), Сарвар Отамуратов от Демократической партии Узбекистана "Миллий Тикланиш" ("Национальное Возрождение") и Нариман Умаров от Социал-Демократической партии Узбекистана "Адолат" ("Справедливость").

По законодательству страны, досрочное голосование начинается за 10 дней до выборов и заканчивается за день до них.

Продолжительность работы избирательных участков в это время определяют окружные избирательные комиссии. Для досрочного голосования избиратель должен письменно обратиться в участковую комиссию по месту жительства и указать причину его отсутствия в день выборов.

Всего в списки избирателей включены 21 млн 435 тыс. человек, которым предстоит выразить свое отношение к претендентам на высший государственный пост и их программам. В республике будут работать 9378 избирательных участков, в том числе 44 при дипломатических представительствах в 28 странах мира.

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