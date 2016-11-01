Актёр Владимир Толоконников экстренно госпитализирован в Москве

73-летний артист находится в стационаре, ему уже назначен курс интенсивной терапии.

В одну из лучших столичных клиник экстренно доставлен 73-летний известный актёр Владимир Толоконников .

Как стало известно, у артиста обострилось хроническое заболевание и он срочно обратился за медицинской помощью. Сейчас Владимир Алексеевич находится в стационаре, ему уже назначен курс интенсивной терапии. Состояние актёра оценивается как стабильное, передает Лайф.

Владимир Алексеевич сам подтвердил Лайфу информацию о своей госпитализации и заверил, что ничего страшного с ним не произошло.

- У меня появилось немного времени, чтобы подлечится от простуды, и всё. Нет ничего критического, у меня простудное заболевание. Ну, понимаете, погода влияет на здоровье, - прокомментировал Лайфу Владимир Толоконников .