Актёр Владимир Толоконников экстренно госпитализирован в Москве

73-летний артист находится в стационаре, ему уже назначен курс интенсивной терапии.
В одну из лучших столичных клиник экстренно доставлен 73-летний известный актёр
Как стало известно, у артиста обострилось хроническое заболевание и он срочно обратился за медицинской помощью. Сейчас
Владимир Алексеевич сам подтвердил Лайфу информацию о своей госпитализации и заверил, что ничего страшного с ним не произошло.
- У меня появилось немного времени, чтобы подлечится от простуды, и всё. Нет ничего критического, у меня простудное заболевание. Ну, понимаете, погода влияет на здоровье, - прокомментировал Лайфу
Владимир Толоконников - советский, российский и казахстанский актёр театра и кино. Широкую известность получил после фильма
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