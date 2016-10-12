В Узбекистане объявили амнистию

В 2015 году амнистия была применена к около 55 тысячам человек, из которых более 3 тысяч были выпущены на свободу.
Сенат (верхняя палата) парламента Узбекистана по представлению временно исполняющего обязанности президента страны, премьер-министра
Напомним, 2 сентября в возрасте 78 лет от инсульта скончался первый президент Узбекистана
Принятым документом предусмотрено освобождение от наказания впервые осужденных за совершенное преступление, женщин, лиц, не достигших на момент совершения преступления 18 лет, мужчин, достигших 60-летнего возраста, граждан иностранных государств, а также тех, кто совершил преступление по неосторожности.
Амнистия также предусматривает освобождение от наказания "твердо вставших на путь исправления лиц, впервые осужденных к лишению свободы за участие в деятельности запрещенных организаций, совершение в их составе преступлений против мира и безопасности или против общественной безопасности", - указывается в тексте постановления.
Решение об амнистии не распространяется на лиц, осужденных на длительные сроки заключение и пожизненно, а также совершивших преступления в составе организаций, предоставляющих угрозу безопасности государству и обществу.
По распоряжению первого президента Узбекистана
В 2015 году амнистия была применена к около 55 тысячам человек, из которых более 3 тысяч были выпущены на свободу, остальным сокращены сроки отбывания наказания, в отношении некоторых прекращено уголовное преследование.
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