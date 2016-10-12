В Узбекистане объявили амнистию

В 2015 году амнистия была применена к около 55 тысячам человек, из которых более 3 тысяч были выпущены на свободу.

Сенат (верхняя палата) парламента Узбекистана по представлению временно исполняющего обязанности президента страны, премьер-министра Шавката Мирзиеева в среду в ходе пленарного заседания принял постановление об амнистии в связи с 24-й годовщиной принятия Конституции, сообщил корреспондент РИА Новости.

Напомним, 2 сентября в возрасте 78 лет от инсульта скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов . На совместном заседании палат парламента врио главы республики назначен премьер-министр Мирзиеев. Выборы главы государства назначены на 4 декабря.

Принятым документом предусмотрено освобождение от наказания впервые осужденных за совершенное преступление, женщин, лиц, не достигших на момент совершения преступления 18 лет, мужчин, достигших 60-летнего возраста, граждан иностранных государств, а также тех, кто совершил преступление по неосторожности. Амнистия также предусматривает сокращение срока заключения лицам, осужденным за умышленные преступления. Точное число подпавших под амнистию станет известно позднее.

Амнистия также предусматривает освобождение от наказания "твердо вставших на путь исправления лиц, впервые осужденных к лишению свободы за участие в деятельности запрещенных организаций, совершение в их составе преступлений против мира и безопасности или против общественной безопасности", - указывается в тексте постановления.

Решение об амнистии не распространяется на лиц, осужденных на длительные сроки заключение и пожизненно, а также совершивших преступления в составе организаций, предоставляющих угрозу безопасности государству и обществу.

По распоряжению первого президента Узбекистана Ислама Каримова , право принимать решение об амнистии применяется в республике с началом деятельности двухпалатного парламента в январе 2005 года. Ранее данный акт был исключительно прерогативой главы государства. Сенат Узбекистана впервые принял постановление об амнистии в 2005 году в связи с 13-й годовщиной принятия Конституции. День Конституции в Узбекистане отмечается 8 декабря.

В 2015 году амнистия была применена к около 55 тысячам человек, из которых более 3 тысяч были выпущены на свободу, остальным сокращены сроки отбывания наказания, в отношении некоторых прекращено уголовное преследование.