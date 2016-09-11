В Новосибирске задержали подростков с секс-видео со школьницей

Один из участников ролика рассказал, что на квартире у его 19-летнего жителя Новосибирска часто проходят вечеринки с несовершеннолетними девушками, пишет The Novosib Room.

Новосибирские следователи задержали участников секс-видеозаписи с 15-летней Елизаветой. Герой съёмки — 17-летний Вадим, на допросе сказал следователям, что не знал, сколько лет школьнице. В интернет ролик выложил один его знакомый— 19-летний Антон.

В СУ СКР по Новосибирской области заявили, что сейчас участники видеозаписи задержаны и допрошены. Показания дали также родители несовершеннолетней девушки.

По словам 17-летнего Вадима, в тот день, когда был снят ролик, в квартире было пять человек. Также он добавил, что на этой квартире постоянно проходили «вписки» с несовершеннолетними.

Мать школьницы на видео собирается судиться с обидчиками дочери. По словам школьницы, она не давала согласия на съемку и публикацию видео.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором 15-летняя школьница занимается сексом с молодым человеком. Девушка в момент съемки была в состоянии алкогольного опьянения.