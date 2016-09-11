Подростки из Новосибирска выложили в интернет секс с девятиклассницей

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Подростки из Новосибирска выложили в интернет секс с девятиклассницей

На момент съемки девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит, пишет The Novosib Room.

В Сети появилось видео, на котором 15-летняя школьница занимается сексом с молодым человеком. Снимал происходящее на камеру мобильного телефона третий участник событий. Школьница рассказал, что действие на видеозаписи происходит на одной из «вписок» в Новосибирске.

Ролик с участием девятиклассницы сняли в одной из квартир Новосибирска, где школьница познакомилась с двумя молодыми людьми. По словам девушки, в момент съемки она находилась в состоянии алкогольного опьянения и не помнит, что происходило.

По словам девушки, она не давала согласия на съемку и публикацию видео, однако не собирается писать заявление в полицию. По факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку, сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

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