Службы Самарканда находятся в режиме повышенной готовности - СМИ

По информации кабмина Узбекистана, президент Ислам Каримов находится в критическом состоянии.
Службы Самарканда находятся в режиме повышенной готовности. В городе отменены все торжественные мероприятия, передает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ). Об этом агентству сообщили информированные источники.
"В Самарканде с 1 сентября все службы находятся в готовности № 1. Сегодня (2 сентября - Прим. УзТАГ) перекрыты все дороги, ведущие в старогородскую часть города, отменены все свадебные мероприятия, намеченные на этот день", - сообщили источники.
Напомним, 28 августа президент Узбекистана Ислам Каримов был госпитализирован. Никаких подробностей о возможном заболевании узбекского лидера и предполагаемых сроках лечения не сообщалось. По данным узбекских СМИ, для лечения президента страны в Ташкент прибыли зарубежные врачи. Позже агентство "Фергана" со ссылкой на источники в Ташкенте сообщило, что узбекский лидер мог перенести инсульт.
2 сентября кабмин Узбекистана распространил информацию о том, что президент Ислам Каримов находится в критическом состоянии.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.