Службы Самарканда находятся в режиме повышенной готовности - СМИ

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Службы Самарканда находятся в режиме повышенной готовности - СМИ

По информации кабмина Узбекистана, президент Ислам Каримов находится в критическом состоянии.

Службы Самарканда находятся в режиме повышенной готовности. В городе отменены все торжественные мероприятия, передает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ). Об этом агентству сообщили информированные источники.

"В Самарканде с 1 сентября все службы находятся в готовности № 1. Сегодня (2 сентября - Прим. УзТАГ) перекрыты все дороги, ведущие в старогородскую часть города, отменены все свадебные мероприятия, намеченные на этот день", - сообщили источники.

Напомним, 28 августа президент Узбекистана Ислам Каримов был госпитализирован. Никаких подробностей о возможном заболевании узбекского лидера и предполагаемых сроках лечения не сообщалось. По данным узбекских СМИ, для лечения президента страны в Ташкент прибыли зарубежные врачи. Позже агентство "Фергана" со ссылкой на источники в Ташкенте сообщило, что узбекский лидер мог перенести инсульт.

2 сентября кабмин Узбекистана распространил информацию о том, что президент Ислам Каримов находится в критическом состоянии.

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